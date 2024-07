Mastercard fecha parceria com McLaren e retorna à F1

A Mastercard está de volta à Fórmula 1 após firmar parceria de patrocínio com a McLaren. A fornecedora global de cartões de pagamento chegou a apoiar a equipe MasterCard Lola em 1997, que tinha o piloto brasileiro Ricardo Rosset atrás do volante, mas, depois da decepção naquela temporada, eles desistiram do projeto.

O piloto chegou a conversar com o Motorsport.com há alguns anos após a equipe se desmanchar e contou como foi participar do projeto à época. Rosset disse que a corrida ruim no Brasil fez com que a empresa de cartões retirasse o patrocínio.

"Eu dei 30 voltas antes da minha primeira corrida. Foi mais um shakedow para ver se o banco estava correto em Estoril. Chegou no ano seguinte e tive a proposta da Lola e da Mastercard, com o Suspiri, que era meu companheiro da F3000, mas nos venderam algo que não existia. O carro na primeira corrida nem trocar de marcha trocava e nem nos classificamos. Cheguei no Brasil e a Mastercard tirou o patrocínio".

A empresa já planejava voltar à categoria mais alta do automobilismo há alguns anos e finalmente decidiu tomar esse passo ao lado da McLaren como um “grande patrocinador”, no que foi descrito como um acordo de “vários anos”.

A marca aparecerá nos carros do time papaya ao fim da temporada de 2024 e disse que disponibilizará aos seus clientes a venda de acesso exclusivo à F1 e à McLaren por meio do programa Mastercard Priceless Experiences.

“Aproximá-los de suas paixões, do que eles mais amam, é essencial para isso, e as corridas se tornaram uma das paixões mais emocionantes e universais do mundo”, disse Raja Rajamannar, diretor de marketing e comunicação da empresa de cartões.

O CEO da McLaren, Zak Brown, disse que está “encantado” em conseguir mais um patrocínio de primeira linha para acrescentar à longa lista de companheiros da equipe.

