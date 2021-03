A Mercedes teve sua cota de problemas durante a pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas perdendo tempo por problemas e reclamando da instabilidade na traseira do carro. E segundo o diretor de performance Andrew Shovlin, a equipe terá um desafio pela frente, já que os dados mostram que a equipe alemã não está tão rápida quando a Red Bull.

Apesar da Mercedes fechar a pré-temporada com um dia sem problemas maiores, a equipe ainda assim foi a que menos andou nos testes. Hamilton terminou como o quinto mais rápido, mas um segundo acima do melhor tempo, de Verstappen.

Apesar da Red Bull evitar o rótulo de favorita, Shovlin disse que, ao final da pré-temporada, os dados da equipe provam que ela está um pouco atrás em termos de ritmo.

"Fizemos progressos no balanço com mais combustível e o carro estava mais previsível, mas como pudemos ver nos dados, em ritmo de corrida, não estamos tão rápidos quanto a Red Bull".

"O trabalho com menos combustível foi mais confuso. Não tivemos ganhos suficientes e precisamos olhar para nossa abordagem, porque vários carros tiveram um ritmo melhor. Tivemos problemas em anos recentes com nosso ritmo na pré-temporada e conseguimos progredir bem antes da primeira corrida, mas dessa vez o desafio será grande".

"Não temos muito tempo antes de voltarmos para a corrida, então planejamos um programa de trabalho para entender os problemas e não deixar nada para trás nos próximos 10 dias".

A Mercedes passou o domingo focando em ajustes de simulação de corrida com Bottas na manhã e Hamilton fazendo um misto de corridas e classificações a tarde. Mesmo com o pneu mais macio, o heptacampeão não foi capaz de acompanhar o ritmo de Verstappen.

"Hoje tivemos algumas melhoras, mas ainda não estamos onde gostaríamos", disse Hamilton. "Não posso apontar apenas uma área, parece que precisamos melhorar em tudo para uma volta. Mal posso esperar para voltar à competição e meu foco".

