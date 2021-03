Hamilton: Red Bull será "animal diferente" na F1 em 2021

Com a Mercedes tendo um início complicado na pré-temporada da Fórmula 1, com problemas no câmbio e de balanço impedindo sua progressão, a sua principal rival, a Red Bull, parece estar em melhor forma. Por isso, o heptacampeão Lewis Hamilton afirmou que a equipe austríaca é "um animal diferente neste ano", baseado no carro e na dupla de pilotos.

Tanto Max Verstappen quanto Sergio Pérez expressaram otimismo por conta do progresso do RB16B em preparação para o início da nova temporada.

Enquanto Hamilton insiste que não há pânico na Mercedes sobre o andamento da pré-temporada, ele não deixa de lado o fato da Red Bull chegar a 2021 mais forte do que no ano passado.

"Eles estão fortes. Eles tiveram boas sequências de voltas. Max parece forte. Na verdade, ambos os pilotos. Eles serão uma máquina ou animal diferente neste ano, com uma dupla de pilotos forte e um carro bom".

"Tendo visto eles vencendo a última corrida, só podemos assumir que eles vão estar ali desde o começo. Será uma grande e longa batalha com eles ao longo do ano".

Desde o começo da pré-temporada, a Mercedes parece ter progredido com o modo de lidar com o W12, mas sabe que precisa fazer mais antes do GP do Bahrein no fim do mês.

Mas apesar da situação, Hamilton insiste que a Mercedes não está preocupada. E se consola com o fato de que é melhor ter problemas na pré-temporada do que nos finais de semana de corrida.

"Não gasto tempo me preocupando. Isso te desvia do objetivo: encontrar uma solução. Então estamos dando o nosso melhor e focando em superar o curto tempo de testes que temos, buscando ser o mais eficiente possível".

"Acho que é melhor quando as coisas não vão tranquilamente. Prefiro que seja assim agora e tranquilo quando a temporada começar. Então é o momento perfeito para descobrirmos os problemas".

"Acho que todos estão mantendo o foco. Ninguém foi afetado por isso. Somos uma equipe multicampeã e sabemos como manter o foco no trabalho. Mas sem dúvidas é impressionante a velocidade de outras equipes".

"A Red Bull está particularmente forte. E é bom ver também que a McLaren e a Renault [Alpine] também estão bem. Estou animado, isso torna as coisas mais divertidas".

PRÉ-TEMPORADA F1: MERCEDES se encontra e MCLAREN segue SURPREENDENDO; veja RAIO-X

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.