F1: Velocidade de reta não é mais "desvantagem" para Ferrari

Em 2020, a Ferrari teve sua pior temporada na Fórmula 1 em 40 anos, com a equipe sofrendo com um carro com muito arrasto e um motor defasado, tornando a velocidade de reta uma das maiores dores de cabeça. Mas segundo Mattia Binotto, chefe da Ferrari "essa não é mais uma desvantagem" da equipe italiana.

A equipe trabalhou duro nas férias para resolver os problemas, apresentando uma nova especificação da unidade de potência buscando recuperar o déficit de potência. Binotto disse no mês passado que os primeiros dados dos testes eram encorajadores, mas preferiu esperar ver o carro na pista para tirar conclusões.

Após a pré-temporada no Bahrein, Binotto disse que a Ferrari viu um ganho notável em sua velocidade de reta comparado com 2020.

"Sabemos como o motor funcionava na fábrica, mas quando você coloca ele no carro e vê na pista que você entende como está comparado com os outros. Quando estivemos aqui no Bahrein no ano passado, na classificação, éramos lentos nas retas. Não chegamos ao Q3 e ficamos longe da pole".

"Agora, olho nos dados, acho que pelo menos em velocidade de reta estamos bem. Não parece que teremos a mesma desvantagem que nos outros anos. Sabemos que não é apenas a potência, tem o arrasto também. Mas ambos contribuíram para essa melhora".

"Hoje não sinto que há mais uma desvantagem".

Charles Leclerc disse no sábado que havia sentido "sinais promissores" do SF21, enquanto Kimi Raikkonen também notou uma melhora na qualidade do motor Ferrari que a Alfa Romeo usa.

Para 2021, a Ferrari gastou suas fichas de desenvolvimento para refazer a traseira, e Binotto disse que os dados iniciais da pista corroboram com o que foi visto na simulação.

"Tentamos melhorar ao máximo a traseira. Para nós, o mais importante é a correlação com o túnel de vento e o simulador. Estamos felizes com a correlação, o que significa que temos uma boa base".

