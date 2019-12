Chefe da Mercedes diz o que a equipe deve fazer para ficar na F1

A Mercedes ficará na Fórmula 1 "a longo prazo" se puder reduzir a contribuição da controladora Daimler, de acordo com o chefe da equipe, Toto Wolff. No início deste ano, as contas da Mercedes, documentando seus gastos em 2018, revelaram uma contribuição líquida da Daimler de menos de £ 40 milhões, com o prêmio em dinheiro da F1 e o patrocínio à frente da maior parte de seu orçamento.

A Mercedes não mostrou sinais de querer sair da F1 após a próxima temporada, apesar das especulações que a associam a uma saída do campeonato mundial antes do próximo conjunto de regulamentos.

O pessoal sênior da Daimler esteve presente no final da temporada em Abu Dhabi no fim de semana passado, com a integrante do conselho Britta Seeger recebendo o troféu de construtores no pódio.

Wolff acredita que o valor que a Mercedes obtém do seu programa de F1, que conquistou os últimos seis títulos de pilotos e construtores, é um fator importante em suas pretensões de continuar, mas parou de dizer que houve garantias sobre o futuro.

"Eu sou o responsável pelas atividades de corrida", disse Wolff. “Mas também sou o primeiro a reconhecer que os tempos na indústria automobilística estão mudando e que todas as atividades precisam ser observadas”.

“A Fórmula 1 e o automobilismo geralmente são atividades que acreditamos que fazem parte do nosso DNA principal. O primeiro Mercedes de todos os tempos era um carro de corrida”, seguiu.

“Acho que precisamos nos tornar mais eficientes. Precisamos fornecer um projeto comercial sólido. Precisamos reduzir a contribuição da Daimler em nosso exercício e, se conseguirmos isso, estaremos na Fórmula 1 a longo prazo”.

A equipe de F1 da Mercedes foi revivida em 2010, 55 anos após sua entrada inicial, mas levou até 2012 para vencer novamente.

A Mercedes terminou em segundo no campeonato de construtores em 2013, mas seu maior passo ocorreu um ano depois, quando passou para os motores turbo-híbridos V6 e iniciou um período de dominação sem precedentes.

A equipe já conquistou 12 títulos e 93 corridas, obteve mais de 100 pole positions e conquistou quase 200 pódios desde 2010.

"A F1 representa um dos melhores retornos sobre investimentos em todo o grupo Daimler", disse Wolff. “Estamos gerando mais de um bilhão em retorno. E no final, é tudo da marca. Acho que o que estamos fazendo é um ótimo entretenimento, mas também é tecnologia. São os motores híbridos mais eficientes e dão à marca uma imagem esportiva”.

“Desde que começamos nossa jornada de sucesso em 2014, participamos da criação de uma imagem diferente da Mercedes. É claro que os carros de passeio, o estilo e a tecnologia são a parte mais relevante, mas acho que a conquista da Fórmula 1 adicionou nossa pequena contribuição para mudar a maneira como a marca está sendo percebida. E é por isso que os membros do conselho estão aqui, é positivo para a Daimler”.

