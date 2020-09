O ex-presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, saiu em defesa de Sebastian Vettel, que vem sendo bastante criticado por sua falta de resultados nesse início de temporada da Fórmula 1. O dirigente italiano rasgou elogios ao tetracampeão, destacando um bom trabalho do alemão e criticando a direção pela forma como anunciaram sua saída.

Montezemolo, que ficou à frente da Ferrari por quase duas décadas, acredita que o alemão nunca causou nenhum problema para a equipe, afirmando que Vettel tem uma grande capacidade para buscar resultados apesar da falta de competitividade de alguns carros que teve.

"Sebastian não tem culpa", disse em entrevista ao canal alemão RTL. "Nunca causou problemas e sempre trabalhou junto com a equipe. Ele conquistou vitórias que outros não teriam conseguido. Chegou a vencer com uma equipe que não era competitiva".

"Não gostei do momento e nem da forma como a Ferrari decidiu não renovar com Sebastian. Sempre fazemos mudanças na vida, mas também temos que ver como que eles acontecem".

Montezemolo também destacou a importância dos pilotos se sentirem protegidos na equipe e como isso mexe com a performance.

"Sebastian, assim como Michael Schumacher, precisa se sentir em casa. O ambiente precisa estar favorável a ele, isso o ajuda muito, o defende e o protege. Esse foi o caso com Michael quando Jean Todt estava na equipe, e também foi o mesmo caso com Niki Lauda".

O tetracampeão completa seis temporadas com a Ferrari no final deste ano. Nesse período, conquistou 14 vitórias e se tornou um dos pilotos mais vitoriosos da Scuderia. Além disso, foi vice-campeão em 2017 e 2018, quando chegou a ensaiar uma boa disputa com Lewis Hamilton pelo título, mas perdendo fôlego ao longo do ano, principalmente com a melhora da Mercedes.

