Marc Márquez travou uma disputa com Francesco Bagnaia no GP da Espanha de MotoGP, com a dupla se encontrando duas vezes na Curva 9, nas voltas 21 e 22. Na primeira tentativa, Márquez lançou sua moto por dentro da de Bagnaia na Curva 9, antes de este último retaliar na Curva 10, quando os dois acabaram entrando em contato.

Ambos se mantiveram na pista e Bagnaia assumiu a liderança, defendendo uma segunda tentativa de Márquez na volta seguinte. O piloto da Gresini acabou perdendo a vitória por 0,372s para Bagnaia e admitiu que estava "um pouco duro" nas primeiras voltas, depois de ter caído da liderança do GP das Américas e na sprint de Jerez.

"Sim, quero dizer que foi uma corrida importante - uma corrida super importante. No começo, eu estava um pouco duro porque caí em Austin, caí ontem e, no começo, com o tanque [de combustível] cheio, eu estava duro e perdi algumas posições.", explicou Márquez.

Marc Marquez, acidente na Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mas a velocidade estava lá para voltar, a velocidade estava lá para lutar com Bagnaia. Foi uma luta apertada, como nos velhos tempos. Isso é bom, é corrida. Tentei fechar a porta, mas ele estava dentro e isso é algo que acontece nas corridas."

"Na última volta, ele estava muito bem, pressionou e fez a volta mais rápida da corrida. Depois, tentei segui-lo, mas ele tinha um pouco mais. Mas estou muito feliz com esse primeiro pódio [em um GP]. Como você pode ver, não importa o que aconteceu no passado - apenas luto até o fim.", finalizou Márquez.

O segundo lugar em Jerez marcou o primeiro pódio de Márquez em um GP desde o GP do Japão no ano passado, alguns dias depois do qual ele informou à Honda que deixaria a equipe no final de 2023.

Desde o GP da Austrália de 2022, Márquez não subia ao pódio de um GP realizado em condições secasE Ele agora está em sexto lugar na classificação com 60 pontos, 32 atrás do líder do campeonato Jorge Martín, depois que o piloto da Pramac caiu do GP da Espanha enquanto liderava na 11ª volta.

