Nesta sexta-feira, foram disputados os dois primeiros treinos livres para o GP da Itália de Fórmula 1. Por isso, o SEXTA-LIVRE do Motorsport.com traz todos os destaques direto de Monza, com duas dobradinhas da Mercedes e Lewis Hamilton como o mais rápido do dia.

Além disso, a batida de Max Verstappen, a reestruturação da Renault e as principais notícias da categoria máxima do automobilismo mundial às vésperas da corrida deste fim de semana ao norte de Milão.

PODCAST: O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?