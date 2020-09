Na semana passada, a Fórmula 1 anunciou que o GP do Sakhir, segunda prova no Bahrein, usará o anel externo do circuito, prometendo tempos de volta na classificação de menos de 55 segundos. Mas, apesar de alguns pilotos terem aprovado a ideia, outros levantaram preocupações, e, com isso, o grid deve se reunir para discutir sobre o traçado.

O anel externo do Bahrein será usado pela primeira vez para competições internacionais. A pista tem 11 curvas e apenas 3,54 quilômetros de extensão, o que significa que a prova terá 87 voltas. Segundo simulações da F1, o tempo da pole deve ser em torno de 53s9.

Enquanto alguns pilotos chamaram a decisão de "incrível", Romain Grosjean disse na semana passada que não estava "totalmente a favor" da decisão, acreditando que a classificação pode ser um "pesadelo" com bandeiras azuis devido a falta de espaço na pista.

Perguntado pelo Motorsport.com se ele havia compartilhado suas preocupações sobre a pista com Sebastian Vettel, que também é diretor da Associação de Pilotos de Grande Prêmio (GPDA) e o presidente da Associação, Alexander Wurz, Grosjean disse: "Com Vettel sim, Só não posso mostrar o emoji que ele usou para me responder no What's App!".

"Ainda não tive tempo de falar com Wurz. No momento, temos outros tópicos para discutir. Dei minha opinião sobre o Sakhir, parece que nem todos gostaram. Não acho que seja a melhor opção para tentar, mas vamos ver como será. Certamente vamos discutir, mas com uma rodada tripla, ainda não tivemos tempo para isso".

Perguntado sobre quem não teria gostado de sua opinião sobre o traçado, Grosjean disse: "pessoas da Fórmula 1 e pessoas do GP".

Grosjean acrescentou: "Eu disse que parece complicado para mim. Vamos ver como que fica, se manterão o traçado".

A próxima reunião dos pilotos deve acontecer o briefing desta sexta em Monza, após os treinos livres para o GP da Itália.

Esteban Ocon, da Renault, estava entusiasmado com a decisão de usar o anel externo do Bahrein após completar testes em seu simulador caseiro.

"É muito rápido, uma volta de 55 segundos, o que é novo", disse. "Para mim, a corrida deve ser incrível. Provavelmente será a maior briga que teremos na F1 em anos, com tantas retas".

