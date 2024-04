A classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil encerrou a terceira etapa da temporada 2024 com uma corrida brilhante em Interlagos, graças a uma disputa intensa pela vitória entre três grandes campeões da categoria. No final, Werner Neugebauer levou a melhor, vencendo pela terceira vez no ano para assumir a liderança do campeonato.

Miguel Paludo foi o segundo, com Thiago Vivacqua em terceiro. E os vencedores da Sport e da Rookie completaram o pódio na geral, com Lineu Pires em quarto e Marcos Regadas em quinto.

Neugebauer largou bem e pulou para a ponta, aproveitando uma briga intensa entre Paludo, Müller e Hahn pela segunda posição para abrir uma diferença na frente. Na disputa pelo P2, o multicampeão acabou levando a melhor.

Aos poucos, Paludo foi dissipando a distância de Neugebauer, iniciando uma caça pela vitória, deixando Müller e Hahn um pouco mais atrás, com Vivacqua em quinto. Em sexto, Ferter liderava pela Sport, enquanto Regadas vinha à frente entre os Rookies, em nono.

Com pouco mais de dez minutos de prova, uma confusão no S do Senna, Josimar Júnior veio com tudo para a primeira curva e acabou acertando Ziemkiewicz e Alcaraz, que vinham em uma disputa própria. Os três conseguiram retornar à prova sem causar amarela ou SC. Lá na frente, a briga pela vitória esquentada, com Paludo e Neugebauer dividindo a reta oposta, o que permitiu a Müller chegar para a disputa, trazendo Hahn consigo.

A oito minutos do fim, o SC precisou ser acionado após Ziemkiewicz ficar parado na pista, mesmo com o piloto conseguindo voltar sozinho logo na sequência.

A prova foi retomada com quatro minutos ainda no relógio. Com Paludo buscando linhas alternativas para atacar Neugebauer, Müller aproveitou a oportunidade para ultrapassar e assumir a segunda posição. Mas um erro de trajetória do líder do campeonato trouxe o caos. Müller ficou meio de lado no meio da pista e acabou sendo acertado por Feldmann, com Hahn também envolvido no incidente.

Com isso, Neugebauer e Paludo voltaram a disputar a liderança, com Vivacqua em terceiro, Pires em quarto e Regadas em quinto, colocando os líderes da Sport e da Rookie no pódio geral. Já Müller caía para 14º, com Hahn em 15º. Isso causou mais uma intervenção do SC, que efetivamente encerrou a corrida.

Assim, Werner Neugebauer garantiu sua terceira vitória em seis corridas na temporada 2024, com Miguel Paludo em segundo e Thiago Vivacqua, vencedor do sábado, em terceiro. Lineu Pires foi o quarto, garantindo assim o triunfo na Sport, enquanto Marcos Regadas foi o quinto, vencendo na Rookie logo em sua estreia na categoria.

A Porsche Cup Brasil retoma as atividades da temporada 2024 na segunda quinzena de junho, com duas rodadas em semanas consecutivas no Autódromo do Estoril, em Portugal, para a quarta etapa sprint e a primeira endurance do ano. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado da corrida 2 da Carrera Cup em Interlagos:

1 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

2 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

3 – Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

4 – Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

5 – Marcos Regadas (Carrera Cup Rookie)

6 – Peter Ferter (Carrera Cup Sport)

7 – Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

8 – Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

9 – Lucas Salles (Carrera Cup)

10 – Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

11 – Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

12 – Gustavo Zanon (Carrera Cup Rookie)

13 – João Barbosa (Carrera Cup Rookie)

14 – Marçal Muller (Carrera Cup)

15 – Christian Hahn (Carrera Cup)

16 – Pedro Aguiar (Carrera Cup)

17 – Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

18 – Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

19 – Rodrigo Mello (Carrera Cup)

20 – Eduardo Menossi (Carrera Cup Sport)

21 – Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

22 – Gustavo Farah (Carrera Cup Rookie)

23 – Israel Salmen (Carrera Cup Rookie)

24 – Ramon Alcaraz (Carrera Cup Rookie)

ABANDONARAM:

Franco Giaffone (Carrera Cup)

Piero Cifali (Carrera Cup Rookie)

Alceu Feldmann (Carrera Cup)

Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

Assista às corridas de domingo da Porsche Cup em Interlagos:

Hamilton OCTACAMPEÃO? ENEA? Alonso TRICAMPEÃO? Novo sistema de PONTUAÇÃO mudaria a HISTÓRIA DA F1?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!