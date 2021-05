O ThePlayer.com, a maior comunidade de apostas esportivas do mundo, está lançando o Desafio F1, o fantasy game que promete agitar a internet e distribuir muitos prêmios. Os fãs da Fórmula 1 poderão palpitar em três categorias: vencedor da corrida, primeiro a abandonar e piloto que chegar no top-6, utilizando 100 unidades monetárias fictícias.

Após o resultado final da corrida, aqueles que conseguirem o maior ROI (Return on Investment), que é um cálculo sobre o acerto versus a quantidade apostada e quanto a aposta pagava, ganharão uma série de prêmios em créditos para apostas em sites parceiros do ThePlayer, além de uma miniatura do Stock Car de Nelsinho Piquet, camisetas e bonés.

Confira como será a distribuição dos prêmios para o GP da Espanha.

1º Lugar - Bônus de R$300,00 + miniatura do StockCar de Nelsinho Piquet

2º Lugar - Bônus de R$200,00 + camiseta Toyota Gazoo Racing

3º Lugar - Bônus de R$150,00 + camiseta Toyota Gazoo Racing

4º Lugar - Bônus de R$100,00 + boné Toyota Gazoo Racing

5º Lugar - Bônus de R$50,00 + boné Toyota Gazoo Racing

O Desafio F1 é totalmente gratuito e o prazo limite das apostas será às 23h59 deste sábado.

Para participar, basta se inscrever no ThePlayer.com e entrar na página do Fantasy, clicando aqui. Os vencedores serão conhecidos durante o programa PÓDIO MOTORSPORT, transmitido ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Saiba mais sobre o Desafio F1 no vídeo abaixo:

PODCAST: TELEMETRIA: Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

