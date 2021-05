A Fórmula 1 está avaliando o impacto potencial no GP da Turquia depois que o governo do Reino Unido anunciou nesta sexta-feira (07) que o país está entrando na lista vermelha de viagens da Covid-19.

Os viajantes que retornam ao Reino Unido e que estiveram em países da lista nos 10 dias anteriores serão obrigados a pagar por uma quarentena obrigatória de 10 dias em hotéis aprovados pelo governo.

A Turquia entrará oficialmente na lista vermelha em 12 de maio, um mês antes da data programada para a corrida de 13 de junho.

Entende-se que as isenções habituais do governo do Reino Unido, que permitem que o pessoal da equipe de F1 e outros diretamente envolvidos no esporte evitem a quarentena, não podem ser aplicadas aos países na lista vermelha.

Isso afetaria as sete equipes britânicas, bem como muitos funcionários da F1 e da FIA que retornam ao Reino Unido entre as corridas.

O pessoal de mídia não faz parte do processo normal de isenção, mas agora teria que ficar em quarentena em hotéis, em vez de em casa, como geralmente é o caso.

Isso seria potencialmente um problema para o GP de Portugal, que estava na lista vermelha até algumas semanas antes da corrida.

Embora o pessoal fosse viajar direto para o GP da Espanha, eles ainda teriam sido obrigados a quarentena se tivessem estado em Portugal nos últimos 10 dias, então as opções eram ficar na Espanha por mais alguns dias ou viajar direto para Mônaco.

Após o anúncio do governo de hoje, um porta-voz da F1 disse: "Estamos cientes do anúncio feito pelo governo do Reino Unido sobre as restrições de viagens para a Turquia e estamos avaliando a situação e forneceremos mais detalhes nos próximos dias."

Embora o governo do Reino Unido revise regularmente a lista vermelha, a F1 não pode esperar muito tempo antes de tomar uma decisão sobre se a corrida ainda pode ou não acontecer, por razões logísticas óbvias.

A questão da lista vermelha também afeta a final da Liga dos Campeões, que está marcada para ocorrer em Istambul no dia 29 de maio, entre os clubes britânicos Manchester City e Chelsea. Esforços estão sendo feitos para mover a partida para o Reino Unido.

A Turquia só recentemente foi adicionada ao calendário após o cancelamento do GP do Canadá, em Montreal.

As possíveis opções podem ser adicionar uma corrida extra em Paul Ricard, antes do GP da França, ou adiantar o GP da França por uma semana e adicionar um segundo evento no Red Bull Ring, criando uma nova rodada tripla.

