Segundo o narrador da Fórmula 1 na Sky Sports inglesa, David Croft, a AlphaTauri -- que mudará de nome em 2024 e deve levar o nome da Hugo Boss -- pode começar a próxima temporada com um carro que é uma cópia do RB19 de 2023 da Red Bull. De acordo com o jornalista britânico, a possibilidade é amplamente comentada nos paddocks da categoria máxima do automobilismo mundial.

A decisão se daria em virtude das recentes dificuldades do 'time B' do grupo austríaco na elite global do esporte a motor: a escuderia de Faenza é a última no campeonato de construtores de 2023 no momento, em grande contraste com a equipe do holandês Max Verstappen.

Recentemente, o consultor de automobilismo da Red Bull na F1, Helmut Marko, já havia sugerido que a AlphaTauri poderia adotar partes do time principal, mas as últimas informações dão conta de uma cópia do dominante RB19.

Croft disse: “Há muitos relatos de que o plano é, sob qualquer nome que estejam, que eles usem o Red Bull deste ano no próximo". Entretanto, o último episódio da F1 no sentido de 'copiar' um outro carro gerou polêmica.

Trata-se do Racing Point RP20, carro da 'antecessora' da Aston Martin em 2020. O modelo se assemelhava muito à Mercedes W10 campeã de 2019 com a liderança do britânico Lewis Hamilton.

Após o caso da 'Mercedes rosa', a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) agiu através de uma lista de componentes listados que as equipes têm de elaborar por conta própria, sendo proibido qualquer tipo de cópia.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Sergio Perez, Racing Point RP20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

