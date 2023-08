Ex-piloto da Alpine na Fórmula 1, o bicampeão mundial Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin, disse que o recém-demitido chefe da equipe, Otmar Szafnauer, "deveria se calar" e "não falar nada" tendo em vista o ano ruim do time francês.

A fala do competidor de 42 anos vem não só após o anúncio da demissão do dirigente romeno-americano, mas também depois de Otmar dizer ao podcast oficial da F1, Beyond the Grid, que a Alpine não sentia falta de Alonso, que deixou a escuderia para se juntar à Aston Martin em 2023.

Szafnauer destacou a trajetória dos pilotos atuais da equipe azul, os franceses Esteban Ocon e Pierre Gasly. Este foi contratado para preencher a lacuna deixada por Alonso e também por Oscar Piastri, já que o australiano preferiu ir à McLaren em substituição ao compatriota Daniel Ricciardo.

O ex-chefe da Alpine afirmou: "A experiência conta muito, isso é verdade. Nossos dois pilotos ainda são relativamente jovens, são rápidos, mas também são experientes. Eles não ganharam títulos mundiais, ao contrário de Fernando, então você pode dizer "Fernando sabe como ganhar um título mundial", mas nossos pilotos também ganharam corridas. Eles são rápidos. Eles têm uma boa 'ciência de corrida'. E estou feliz com o nível de experiência deles".

"[Alonso] estava livre de qualquer contrato. Portanto, ele estava livre para assinar conosco ou com outro time. Desde que não tenha assinado nada, você é livre para fazer o que quiser. Conosco, ele queria um pouco mais de tempo, queria um contrato mais longo do que o que queríamos assinar. E acho que a Aston lhe deu esse contrato de prazo mais longo e ele fez o que achou melhor para ele. Ele estava livre de qualquer contrato, então é um jogo justo".

Questionado sobre se havia se arrependido da forma com a qual 'negociou' com Alonso, Otmar respondeu: "Não, nós só precisamos tirar o melhor proveito dos dois pilotos que temos agora. Fernando está fazendo um ótimo trabalho na Aston. Ele esteve no pódio várias vezes este ano. Mas, para mim, não se trata do que poderia ter acontecido ou da oportunidade perdida. O importante é tirar o melhor proveito dos pilotos que temos no momento."

Esteban Ocon e Pierre Gasly agora formam a dupla da Alpine

A resposta de Alonso: "Os resultados falam por si"

O espanhol, por sua vez, deu sua visão dos fatos em uma entrevista à BBC, explicando o que o levou a se juntar a uma equipe que, no momento de sua decisão, tinha apenas 20 pontos no campeonato de construtores, em comparação com os 99 da Alpine.

"Acho que não houve nenhuma falta de respeito [nas negociações]. Mas é verdade que demorou mais do que eu esperava quando começamos as discussões para renovar o contrato - acho que foi na Austrália, em 2022. O processo estava progredindo muito lentamente e não foi por minha causa que as coisas travaram, eu estava pronto [para renovar] e feliz. O carro de 2022 era rápido, então eu também estava feliz com o desempenho e as possibilidades para o futuro."

"Esse ritmo lento das discussões, sem nem mesmo finalmente colocar no papel o que estávamos conversando, bem como todos esses comentários sobre a idade em particular, que eles ainda fazem... É o jeito deles de fazer as coisas. Ou o jeito do Otmar. Mas depois deste ano, ele deveria se calar. Ele não deveria falar nada. Com os resultados da Aston Martin e os da Alpine, ele ainda está falando e ainda está orgulhoso da decisão. É inacreditável, impressionante!", exclamou Fernando.

De fato, a situação se inverteu completamente, com 196 pontos para a Aston Martin no momento da pausa da F1 em agosto, em comparação com 57 para a Alpine. Alonso tem seis pódios em 2023, mais do que qualquer um no grid, exceto os pilotos da Red Bull.

Então, será que a Alpine subestimou o que Alonso traz para a equipe? "100%", respondeu Alonso. "E ainda é o caso. Quando dou o meu melhor a cada fim de semana, quando também fiz tanto pela Renault, levo um pouco para o lado pessoal o fato de alguém duvidar do meu desempenho, da minha idade ou desse tipo de coisa. Isso só me faz querer provar ainda mais que estou no melhor momento de minha carreira. Os resultados falam por si, essa é a melhor maneira de fazer tudo."