Sem vacina, Rosberg é barrado do paddock da F1

Carregar reprodutor de áudio

Na Europa, muitos se perguntam pelas razões de Nico Rosberg ter feito suas aparições à Sky em sua casa e não mais nos locais das corridas. De acordo com o F1-Insider, o campeão mundial de 2016 não pode entrar no paddock da Fórmula 1 por não ter se vacinado contra a Covid-19.



A categoria mudou a sua abordagem diante do coronavírus nessa temporada. Se um teste de PCR negativo era suficiente em 2021, a vacinação se tornou obrigatória nesse ano – e, evidentemente, fica de fora do paddock que não tomou a vacina.



No entanto, Rosberg deixa claro que não tem nada contra a vacinação em si, mas que ele formou tantos anticorpos como resultado da doença, que, para ele, se vacinar não faria sentido. Portanto, ele provavelmente continuará trabalhando de sua casa em Mônaco por enquanto.



Pedido de isenção para Rosberg foi rejeitado

Rosberg disse à F1-Insider.com: "Sobrevivi bem ao coronavírus e, consequentemente, tenho anticorpos em mim. Também faço testes regularmente para meus anticorpos. Nestas circunstâncias, meu médico me avisou que a vacinação não faria absolutamente nenhum sentido."



Na Fórmula 1, existe a exceção para que puder provar que não pode ou precisa se vacinar devido a razões médicas. Rosberg pediu essa isenção, mas esta foi rejeitada. Ao pedir para ir ao paddock na última corrida em Mônaco, onde mora, teve acesso negado pelos comissários. Como campeão mundial, o alemão teria acesso aos bastidores da categoria a vida toda.



A situação fará com que a Sky tenha de fazer um grande esforço para colocar Rosberg em sua programação, pois ele não está comprometido somente com a versão alemã do canal, mas também a inglesa e italiana.

VÍDEO: O que acontece com quem não respeita teto de gastos da F1?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: