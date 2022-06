F1: Red Bull traz solução para reduzir o porpoising

Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull continua sua política de melhorar o RB18 a cada corrida, diferente da Ferrari, que prefere levar grandes atualizações de maneira esporádica, como foi no GP da Espanha.



A equipe de Milton Keynes insiste em trabalhar em duas frentes: aliviar o peso do carro, que ainda, segundo Helmut Marko, tem uns 5 quilos para tirar, e desenvolvimento do solo em busca de rendimento.



Os engenheiros de Adrian Newey pretendem melhorar o comportamento do RB18 nas curvas lentas, apesar de já ter um carro muito eficiente nesse sentido. Baku é uma pista que requer uma configuração de baixa/média carga aerodinâmica e a dificuldade em encontrar um bom acerto entre os dois primeiros setores com o terceiro, que é muito rápido devido a sua reta com mais de dois quilômetros de profundidade.



A primeira vista, não se observa grandes modificações na zona interior da Red Bull, mas não passa nada ao olhar clínico de Giorgio Piola. Existem alguns detalhes relativo à evolução da zona exterior, o meio-fio e o início do difusor.

Nesta parte tão delicada do ponto de vista aerodinâmico, se observa que a parte superior do flanco desce mais rapidamente, enquanto na parte inferior aparece uma pequena cinta entre o pilar vertical e o meio fio, que tem a função de fazer mais rígida a estrutura com a clara intenção de limitar o porpoising, ou seja, as quicadas em altas velocidades.



Levando a atenção para a lateral do pneu traseiro, também não podemos deixar de ver a abertura na lateral do extrator com um soprador invertido em forma de L, que visa aumentar o fluxo no difusor traseiro. Estes são pequenos detalhes que, no entanto, demonstram o cuidado com que a equipe liderada por Pierre Waché constantemente consegue tornar o RB18 mais adequado para cada pista do campeonato mundial.

Para o Azerbaijão, a Red Bull trouxe uma asa traseira com um perfil principal na forma de uma colher não muito profunda, com uma aba móvel bastante longa e, por enquanto, sem nolder. Esta solução deve favorecer a busca pela velocidade máxima no final da enorme linha de chegada.

