Nesta quarta-feira, o mundo do esporte a motor celebra o legado de Juan Manuel Fangio, pentacampeão da Fórmula 1. O argentino nasceu no dia 24 de junho de 1911 e é considerado até hoje um dos maiores pilotos da história do automobilismo.

Vencedor de 24 GPs em 51 largadas na F1 (aproveitamento de 46,15%, o maior de toda a história da categoria), Fangio conquistou os títulos de 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957, perdendo apenas para o hexacampeão Lewis Hamilton e para o heptacampeão Michael Schumacher.

Fangio em pódio com Senna, Schumacher e Damon Hill, no GP do Brasil de 1993

Apesar de estar atrás do britânico e do alemão no número de campeonatos vencidos, o argentino supera os concorrentes em uma série de estatísticas percentuais, além das vitórias. É o caso das pole positions: Fangio largou na frente em 29 GPs, com aproveitamento de 55,77%.

O argentino também 'supera' Hamilton e Schumacher em outros critérios. É o que o Motorsport.com mostra na galeria abaixo, com os principais recordes da F1. Para melhor consumir o conteúdo, selecione a visualização em "Lista" e arraste a página para baixo:

Galeria Lista VENCEDORES 1 / 30 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 1. Juan Manuel Fangio 2 / 30 Foto de: LAT Images O argentino venceu 46% das provas que disputou 2. Alberto Ascari 3 / 30 Foto de: LAT Images Venceu 39% das provas que disputou 3. Jim Clark 4 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images O bicampeão tem um aproveitamento de 34% 4. Lewis Hamilton 5 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images O hexacampeão está empatado com seu compatriota: 34% 5. Michael Schumacher 6 / 30 Foto de: Ercole Colombo O heptacampeão fecha o Top 5 com 30% de aproveitamento PÓDIOS 7 / 30 Foto de: LAT Images 1. Juan Manuel Fangio 8 / 30 Foto de: LAT Images Fangio esteve no pódio em 67% das provas disputadas, ou seja, a cada 3 corridas, terminou entre os três primeiros em duas 2. Lewis Hamilton 9 / 30 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Hamilton não está muito atrás de Fangio, com 60% 3. Giuseppe Farina 10 / 30 Foto de: LAT Images O primeiro campeão da história da F1 subiu ao pódio em 59% das provas que disputou 4. José Froilán González 11 / 30 Compatriota de Fangio, o vice-campeão de 1954 esteve presente no pódio em 56% das provas que correu 5. Alain Prost 12 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images O tetracampeão fecha o Top 5 com 52% PROVAS NA ZONA DE PONTOS 13 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 1. Lewis Hamilton 14 / 30 Os pilotos da F1 possuem uma clara vantagem nesse quesito, com Hamilton liderando a lista, tendo pontuado em 85% das provas que competiu 2. Juan Manuel Fangio 15 / 30 Foto de: LAT Images Mas lenda é lenda. Juan Manuel Fangio terminou 81% de suas corridas na zona de pontuação, sendo que, em sua época, apenas os cinco primeiros pontuavam 3. Sebastian Vettel 16 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images O alemão está empatado com Fangio, com 81% 4. Max Verstappen 17 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Com 75% de aproveitamento, Verstappen pontuou em 3 de cada 4 corridas que competiu 5. Valtteri Bottas 18 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Fechando o Top 5, uma surpresa para muitos, mas Bottas pontuou em 74% das provas que competiu POLE POSITIONS 19 / 30 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 1. Juan Manuel Fangio 20 / 30 Foto de: LAT Images O pentacampeão é o único a largar na pole em mais da metade das provas disputadas, com 56% 2. Jim Clark 21 / 30 Foto de: LAT Images O bicampeão largou na pole em 45% das provas disputadas 3. Alberto Ascari 22 / 30 O italiano tem 42% de aproveitamento nos treinos classificatóriso 4. Ayrton Senna 23 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Antigo recordista de pole positions, o brasileiro teve um aproveitamento de 40% 5. Lewis Hamilton 24 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Apesar de ser o recordista absoluto de pole positions, o aproveitamento de Hamilton não é dos melhores, apenas 35% VOLTAS MAIS RÁPIDAS 25 / 30 Foto de: LAT Images 1. Juan Manuel Fangio 26 / 30 Foto de: LAT Images No último quesito, a liderança também é do argentino, com 45% de voltas mais rápidas 2. Jim Clark 27 / 30 Foto de: LAT Images O bicampeão e lenda da categoria teve 39% de voltas mais rápidas nas provas disputadas 3. Alberto Ascari 28 / 30 Foto de: LAT Images Mesmo em um ambiente bastante competitivo, Ascari ainda conseguiu 38% de voltas mais rápidas 4. Stirling Moss 29 / 30 Foto de: LAT Images O campeão sem títulos garantiu sua vaga no Top 5 com 29% de aproveitamento em voltas mais rápidas 5. Michael Schumacher 30 / 30 Foto de: XPB Images Fechando o Top 5 está o heptacampeão, com 25%

