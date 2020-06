Não há dúvida sobre a importância de Max Verstappen para a Red Bull. A valorização do holandês é frequentemente dita por Helmut Marko e Christian Horner, que veem o piloto como o claro futuro da equipe na Fórmula 1, mas Verstappen também é muito apreciado por um dos maiores nomes da Red Bull: o diretor técnico Adrian Newey.

O projetista britânico analisou o papel de Max na equipe, descrevendo um piloto que, apesar de sua idade, já é um ponto de referência para a equipe.

"Quando você observa como Max se comporta na pista, nunca pensaria que ele tem apenas 22 anos", disse Newey em entrevista ao podcast da revista Motor Sport. "Durante um fim de semana, ele é uma figura de liderança na equipe, e isso confirma que não é a idade que faz a diferença, mas sim o tempo que você está nessa atividade".

Verstappen quebrou muitos dos recordes da F1 mas, apesar de jovem, ele chegou ao mundial depois de muitos anos no kart, uma categoria que ele começou com apenas sete anos.

"Se avaliarmos o tempo que ele tem de pista, não há muita diferença entre Max e os pilotos que chegaram à F1 em idade mais avançada".

Newey o comparou com Kimi Raikkonen, que chegou na F1 em 2000, com 21 anos, correndo pela Sauber e no ano seguinte já foi para a McLaren, onde trabalhou com Newey.

"Na época, Kimi era um novato de verdade. Ele era incapaz de liderar uma equipe ou ser um número um indiscutível. Somente em 2005 ele se tornou o líder mas, apesar da idade, não teve a mesma preponderância que Max tem hoje".

