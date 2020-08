Depois de um início de fim de semana bom, terminando o TL1 em quarto, Charles Leclerc não conseguiu repetir os tempos e largará em nono amanhã no GP da Espanha de Fórmula 1. E o monegasco saiu do carro decepcionado com o resultado.

Após o fim da classificação, Leclerc explicou o que aconteceu e onde a Ferrari precisa focar para obter um resultado melhor na corrida.

"Não estou feliz com a classificação de hoje. Tivemos um bom começo na classificação, mas quanto mais avançávamos, mais perdíamos performance. Meu dianteiro não estava muito bem e o carro foi ficando pior com o passar da sessão. Agora temos que analisar o que aconteceu e entender as razões".

"Não focamos em algumas áreas. Optamos por um ajuste que nos daria boas condições na volta inteira. O que escolhemos foi optimizar o segundo e terceiro setores no lugar do primeiro".

"Eu sempre digo que é difícil, mas mantenho otimista na minha cabeça. Veremos amanhã. Não vai ser fácil porque a partir do 11º todos poderão escolher o pneu para largada, e acho que vão apostar em compostos diferentes dos nossos".

"No papel, essa é a melhor estratégia, mas vamos ver como será amanhã. Veremos o que é possível fazer".

