Os problemas de Sebastian Vettel e Ferrari na Fórmula 1 continuam no GP da Espanha, que teve a definição do grid de largada na manhã deste sábado (15) em Barcelona. Após uma sessão difícil no classificatório, o piloto alemão disse que ainda há aspectos do carro de F1 da Ferrari em 2020 que ele "não consegue encontrar uma resposta".

Vettel teve sua terceira eliminação consecutiva no Q2 nesta temporada, terminando na 11ª colocação ao perder a chance de avançar para a sessão final por apenas 0s002.

A Ferrari trocou o chassi de Vettel antes do final de semana do GP da Espanha em uma tentativa de aliviar seus problemas recentes, mas o tetracampeão mundial ainda encontrou dificuldades em seu esforço final do Q2.

“O primeiro setor estava OK, mas no setor intermediário o carro começou a ficar cada vez mais nervoso”, explicou Vettel após o classificatório.

“Lutei em particular na curva 7, perdendo a traseira no meio do caminho, então foi difícil avaliar a velocidade a ser carregada. A curva 5 também foi muito complicada para mim esta tarde”.

“Esse é o setor intermediário e, no último setor, ficou melhor no final, mas ainda é muito difícil encontrar o equilíbrio certo”.

“Foi uma das melhores sessões deste final de semana, mas obviamente ainda não foi bom o suficiente”.

Questionado se o carro havia melhorado algo como resultado da troca de chassi, Vettel disse que permaneceu “para cima e para baixo”.

“Há algumas coisas que eu não consigo colocar uma resposta”, disse Vettel. ““Mas estou tentando fazer tudo que posso, e ignorar todas as coisas que podem não estar certas e fazer o melhor que posso”.

“Isso é tudo que posso fazer no momento”.

Companheiro de equipe de Vettel na Ferrari, Charles Leclerc conseguiu chegar ao Q3, mas classificou-se apenas na nona colocação após também ter problemas com seu carro.

Leclerc explicou após a sessão que o SF1000 da equipe italiana estava lutando com a aderência dianteira no meio da curva, tornando a vida difícil em torno do layout de alta força descendente em Barcelona.

“Eu apenas não estava feliz com o carro hoje”, disse Leclerc. “Nesta manhã eu estava, o início da qualificação foi OK, mas depois caiu, sessão após sessão na classificação”.

“Ele simplesmente não tinha dianteira suficiente para girar o carro. Perdemos muito tempo por causa disso, então agora precisamos entender por que isso aconteceu”.

“É algo que temos regularmente com este carro, lutando com a dianteira no meio da curva. Hoje, não havia realmente uma solução”.

