Nos 90 anos de Ecclestone, relembre polêmicas do ex-chefão da F1

Nesta quarta-feira, um dos homens mais importantes da história da Fórmula 1 faz aniversário. Trata-se de Bernie Ecclestone, ex-piloto que se tornou famoso pela carreira como dirigente, comandando a 'era de ouro' da equipe Brabham e atuando como chefão da F1 até 2017.

O britânico, que completa 90 anos, chegou a participar de dois GPs em 1958, mas sem se classificar. Depois, virou empresário de pilotos, com destaque para o austríaco Jochen Rindt. Em 1972, comprou a Brabham, dando início a uma carreira de sucesso como dirigente.

Em meio ao êxito com o time fundado pela lenda australiana Jack Brabham, Ecclestone ganhou proeminência na associação de construtores da F1. Assim, conseguiu negociar vendas de direitos televisivos da categoria, conquistando cada vez mais poder.

Nelson Piquet, Brabham, Bernie Ecclestone Photo by: Motorsport Images

Com o passar dos anos, Bernie se consolidou como chefão e seguiu no comando até o começo de 2017, quando foi substituído pelo norte-americano Chase Carey, alçado ao poder após a compra da categoria pela Liberty Media, que 'tirou' a F1 das empresas de Ecclestone.

De todo modo, mesmo depois de sair da elite do esporte a motor mundial, o britânico continua sendo figurinha carimbada nas principais manchetes do automobilismo. Recentemente, entrou em atrito com o compatriota Lewis Hamilton, hexacampeão da F1. Veja no vídeo abaixo:

A polêmica não é a primeira da longa história do dirigente, que já chegou até a fazer piada com o sequestro de sua sogra: "Meus amigos sabem que não pagaria um centavo por uma sogra". Na galeria abaixo, o Motorsport.com compila declarações controversas de Bernie Ecclestone:

Galeria Lista "Meu novo cargo é um desses termos americanos, algo como um presidente honorário. Eu tenho este título agora, mesmo que eu não saiba o que significa." 1 / 10 Foto de: XPB Images Após ser removido do cargo de chefão da F1 - ganhando o título de presidente honorário da categoria - Ecclestone não perdeu a pose e, com o tradicional humor britânico, comentou o recebimento da honraria. "Nunca tive intenção de pagar. Todos os meus amigos sabem que não pagaria um centavo por uma sogra". 2 / 10 Foto de: XPB Images O chefão da F1 não pensou duas vezes quando questionado sobre o sequestro de Aparecida Schunk Flosi, sogra de Ecclestone. "Se surgissem mulheres capazes, elas não seriam levadas a sério de qualquer maneira. Então jamais haveria um carro em que elas pudessem ser competitivas”. 3 / 10 Foto de: XPB Images Em entrevista à rede de TV canadense TSN, Ecclestone disse que, mesmo se uma piloto muito talentosa surgisse, as equipes de F1 não dariam espaço para ela mostrar que pode ser competitiva. "No minuto que me falam sobre o que são direitos humanos, você pode olhar em como, por que e quando se aplicam. Alguém sabe o que os direitos humanos são?" 4 / 10 Foto de: XPB Images Quando perguntado se a F1 está de consciência limpa ao realizar uma corrida no Azerbaijão - país alvo de críticas da Anistia Internacional devido à repressão - ele não se mostrou arrependido e ainda questionou o conceito de direitos humanos. "Se eles não querem correr, eles não são obrigados. É uma decisão deles. O circuito é este e se eles não gostarem, podem ir para casa." 5 / 10 Foto de: XPB Images Em Baku, alguns pilotos se diziam descontentes sobre as pequenas áreas de escape do circuito de Baku e também com a entrada do pitlane. Ecclestone mandou um recado nada dócil aos pilotos. "Não tem nada a ver com dinheiro. Não é o ponto. Ficaríamos felizes de tê-los a bordo mesmo se eles não nos pagassem." 6 / 10 Foto de: XPB Images Mais cedo neste ano, Ecclestone anunciou a cerveja Heineken como parceira global da F1. O dirigente aposta na experiência da marca com eventos de grande porte para impulsionar a categoria, especialmente nas mídias sociais. "A única coisa que temos que fazer é ignorar o que a Ferrari já disse e falar: 'vocês tiveram uma chance. Vocês podem deixar o conselho ou reclamar no arbitral e ver o que eles pensam'." 7 / 10 Foto de: XPB Images Neste ano, Ecclestone e Jean Todt - presidente da Federação Internacional de Automobilismo - fizeram alterações quanto à estrutura de governança da FIA e da FOM. A manobra não caiu muito bem para a Ferrari, que foi a única contra a medida. "Não lidero um cartel. Temos de ver o que a Comissão Europeia pensa. As equipes já têm contratos, não têm? Não imagino que ninguém os obriguem a quebrar os contratos." 8 / 10 Foto de: XPB Images Sauber e Force India pediram à União Europeia para investigar se a Fórmula 1 está quebrando as leis de competições do bloco e, mais uma vez, Ecclestone deu uma declaração 'à Ecclestone'. "Eu não acho que nós temos que ter obrigatoriamente um GP da Itália. Alguém uma vez me disse uma coisa engraçada, que não poderia haver F1 sem uma corrida na França. Mas temos F1 e não temos França." 9 / 10 Foto de: XPB Images Com a F1 cada vez mais buscando novos ares e deixando locais tradicionais de lado, Ecclestone, que se vê às voltas com negociações complicadas com Monza, deixou no ar que a categoria pode sobreviver sem o GP da Itália. “Acho que agora, com a nova estrutura de boxes, as pessoas daqui vão se interessar mais pela corrida. Só precisamos fazer a Globo ficar um pouco mais entusiasmada.” 10 / 10 Foto de: XPB Images O GP do Brasil sempre é alvo de rumores quanto à permanência na categoria. Ecclestone, ao visitar as obras nos boxes de Interlagos, deu um recado para a TV Globo, dona dos direitos de transmissão da F1 no Brasil.

Norris IRONIZA e DIMINUI recorde de Hamilton, mas volta atrás e pede DESCULPAS; entenda a polêmica

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna

Your browser does not support the audio element.

.