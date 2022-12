Carregar reprodutor de áudio

Ao trazer ao público brasileiro a conquista do tricampeonato da Argentina na Copa do Mundo neste domingo (18), Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno ou Galvão Bueno, como conhecido por milhões de brasileiros, encerrou uma trajetória de décadas à frente das narrações das principais modalidades esportivas do mundo.

Um dos maiores exemplos de identificação entre narrador e esporte acontece com Galvão e a Fórmula 1, a partir de 1980, ainda na TV Bandeirantes, para um casamento que dura até os dias de hoje e que via continuar, mesmo com o fim da Copa.

Afortunadamente, para a F1 e Galvão, os anos 1980 e 1990 foram os mais exitosos no esporte e o narrador, junto com o amigo e comentarista, Reginaldo Leme, além de uma série de repórteres, testemunharam e passaram grandes glórias, certamente as maiores, do esporte a motor no Brasil.

Confira na galeria abaixo frases em momentos cruciais e bordões que marcaram a carreira de Galvão Bueno em quatro décadas de transmissões na F1, no aniversário de 70 anos da voz mais conhecida da categoria no Brasil.

“... do Brasil!” 1 / 10 Clássico bordão do narrador, que transformou " do Brasil" em sobrenome complementar de Ayrton Senna e que esteve ao final de cada corrida com vitória brasileira, sendo usada também com Nelson Piquet, Rubens Barrichello e Felipe Massa. Foto de: Sutton Motorsport Images "Eu sabia, eu sabia!!!" 2 / 10 No GP do Japão de 1991, em que conquistou seu terceiro título, Ayrton Senna entregou a vitória ao seu companheiro de equipe, o austríaco Gerhard Berger. Foto de: LAT Images “Passou reto Mansell” 3 / 10 Foi o que foi ouvido pouco antes, com o que realmente definiu o tri de Senna, com o incidente que tirou Nigel Mansell da disputa do título. Foto de: LAT Images "Nelson Piquet veio por fora, veio de laaado na frente de Ayrton Senna” 4 / 10 No GP da Hungria de 1986, a memorável ultrapassagem de Nelson Piquet sobre Ayrton Senna, por fora, foi narrada de forma eufórica por Galvão. Foto de: LAT Images "Andretti já foi embora, quando é que ele vai estrear?" 5 / 10 Verbalizada no GP da Europa de 1993, a cornetada foi para Michael Andretti, então companheiro de Senna. Enquanto o brasileiro brilhou, o norte-americano abandonou outra vez, dando sequência à má fase na F1. Foto de: Sutton Motorsport Images “E nós vamos ouvir o tema da vitória, que há sete anos não tocávamos” 6 / 10 Narração épica da primeira vitória de Rubens Barrichello na F1, a primeira do Brasil em sete anos. Foi no GP da Alemanha de 2000 e que teve como complemento: "Isso, Rubinho! Solta o cinto e levanta do carro! Ergue o seu punho, viva seu momento! Faça rolar suas lágrimas, porque elas são de alegria, mas são também de uma carreira muito sofrida, de muita gente que não acredita, de gente que tem o mau hábito de não respeitar o talento dos outros. Chega o momento de Rubens Barrichello. A vitória é sua, Rubinho!" Foto de: LAT Images "Cadê o Glock, cadê o Glock, cadê o Glock? E o Glock não aguentou e não resistiu..." 7 / 10 "Hamilton é campeão mundial. Na última curva". Triste e memorável narração no GP do Brasil de 2008, no qual Massa foi campeão por alguns segundos, até que o britânico ultrapassou Timo Glock para conquistar seu 1º título, ainda com a McLaren. Foto de: Sutton Motorsport Images "Chegar é uma coisa, passar é outra" 8 / 10 Frase clássica do novo ‘setentão’ sobre uma disputa por posição que se inicia na F1. Foto de: LAT Images "Aí o piloto virou passageiro" 9 / 10 Bordão do narrador para situações de chuva forte. Foto de: LAT Images "Olha, com o Schumacher e com o Brundle, eles vão gastar dinheiro" 10 / 10 Nem tudo é perfeito no caminho de um narrador. A quebra no GP do Japão de 1991 fez Galvão sentenciar: "Schumacher ficou para trás. Olha lá o Schumacher, a corrida acabando para ele. Fizeram [Benetton] a opção deles. Não quiseram mais o Piquet e o Moreno. Olha, com Schumacher e com Brundle, eles vão gastar dinheiro, viu? Eles vão gastar dinheiro na próxima temporada, porque o que eles [pilotos] batem não é fácil, e o que eles estouram de motor..." Foto de: Rainer W. Schlegelmilch

VÍDEO: Cacá Bueno brinca com torcida de Galvão pelo Flamengo

Veja teaser da série documental sobre Bernie Ecclestone

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: bi da Stock Car redefine tamanho de Barrichello? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music