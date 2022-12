Mundo da F1 e MotoGP se rende a Messi e ao tri da Argentina

Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo, a Argentina pôde soltar o grito de campeã após uma partida dramática no Catar para finalmente conquistar o tricampeonato mundial. Com isso, Lionel Messi pôde festejar sua maior conquista em uma carreira de muito sucesso no esporte.

E o mundo da Fórmula 1 e da MotoGP acompanhou de perto o que aconteceu em Lusail, onde nem mesmo os três gols de Kylian Mbappé foram suficientes para alegrar Pierre Gasly, presente no estádio para a final.

Outro que também não comemorou o título argentino foi Esteban Ocon, que parabenizou amistosamente Sergio Pérez, que torcia para os 'hermanos', enquanto o piloto da Alpine publicava nas redes sociais a mensagem Allez les bleus ("Vamos azuis", frase de incentivo à seleção francesa).

Na mesma situação estava Fabio Quartararo, que publicou antes do início da partida uma foto com Messi em sua conta no Instagram, com o argentino jogando em seu time de coração, o Paris Saint Germain.

"França vs Argentina", escreveu Quartararo.

Mesmo com sua Inglaterra eliminada, George Russell também não perdeu a partida, felicitando o país sul-americano e, em especial, Messi. Sua equipe, a Mercedes, ainda lembrou de uma brincadeira feita com o argentino quando este anunciou sua saída do Barcelona, assim como a Honda, equipe de Marc Márquez, mais uma que "sondou" Messi antes de sua ida ao PSG.

"Que final de Copa do Mundo! Parabéns a ambos os times, parabéns à Argentina e parabéns à Messi!", escreveu Russell.

"A oferta ainda é válida Leo", escreveu a Mercedes no Twitter com uma imagem com a seguinte mensagem: "Leo, você já pensou em se mudar para Brackley?", sede da equipe Mercedes.

A categoria rainha da motovelocidade também não ficou para trás, parabenizando os argentinos com uma foto de Valentino Rossi usando a 10 de Maradona. Outro piloto da categoria, Aleix Espargaró, torcedor do Barcelona, também deixou clara sua torcida com publicações com a bandeira argentina.

Marc Márquez, outro fanático pelo Barcelona, teve a sorte de conhecer o protagonista da seleção argentina, publicando uma foto com ele em seu Twitter: "Você a perseguiu e conseguiu! Estamos aos seus pés Messi. Você merece tudo, ídolo! Parabéns argentinos!".

Mas nem todos estavam acompanhando a partida, como era o caso de Valtteri Bottas, que fez um post no Instagram na qual assegurava que, enquanto todos assistiam à final da Copa, ele estava relaxado e possivelmente dormindo no sofá.

