Para o chefe da Mercedes, Toto Wolff, a disputa entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton, com o piloto da Alpine segurando o heptacampeão e outros pilotos no GP do último domingo é a prova de que a Fórmula 1 precisa considerar modificações ao traçado de Mônaco.

Com o grid trocando os pneus de pista molhada pelos slicks, Hamilton ficou preso atrás de Alonso na luta pela sétima posição, com o britânico ficando na cola do ex-companheiro de McLaren até o fim da prova na volta 64 pelo tempo transcorrido.

Para aumentar ainda mais a frustração de Hamilton, Alonso vinha tão lento que isso permitiu que Lando Norris abrisse mais de 30s para os dois, o que lhe deu uma parada grátis, podendo colocar pneus novos e buscar a volta mais rápida.

Alonso explicou que teve que reduzir seu ritmo para garantir que os pneus médios durassem até o fim da corrida, afirmando que as críticas de Hamilton não eram problemas seus. Esse incidente lembrou o de Enrique Bernoldi e David Coulthard, em 2001, quando o escocês da McLaren ficou preso atrás do brasileiro por 35 voltas.

Segundo Wolff, a impossibilidade de Hamilton em encontrar um ponto de ultrapassagem apesar de chegar ao ponto de ser cinco segundos mais rápidos por volta provam mais uma vez que é preciso considerar modificações ao circuito do principado.

"O que vimos é outra lição de que posição de pista é tudo em Mônaco. Cinco segundos é como um carro de F2, mas sim, acho que precisamos olhar. É um espetáculo muito belo aqui, um lugar incrível de se estar, mas precisamos olhar para o traçado, porque fomos cinco segundos por volta mais rápidos e ainda assim não conseguimos ultrapassar".

Mudança no traçado seria "pensamento positivo"

A pista estreita e cheia de curvas de Mônaco, além dos aspectos comercial e organizacional do GP, seguiam intocáveis há décadas, mas sua posição no calendário passou a ser pressionada desde que a Liberty Media assumiu o esporte, com o objetivo de levar a F1 a novos mercados ainda pouco explorados.

Wolff espera que seja fechado um acordo para a manutenção da prova, mas admitiu que a mudança no traçado pode ser apenas "pensamento positivo", reconhecendo que há poucas chances de ultrapassagem na pista sem recorrer a medidas drásticas.

"Acho que há um debate comercial a ser feito, mas ambas as partes encontrarão um meio termo, porque precisamos de Mônaco e Mônaco precisa da F1. Com esse layout, talvez seja pensamento positivo. Não sei onde mais poderíamos correr, e o túnel já é rápido, mas não sei o que pode ser feito".

"Talvez podemos nos livrar da chicane após o túnel, criando uma longa reta. E talvez a Tabac, não sei... a Tabac seria muito rápida. Talvez adicionar alguma frenagem lá, mas eu não sou designer".

