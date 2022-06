F1: Pérez renova com Red Bull até o fim de 2024

Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez renovou seu contrato com a Red Bull, seguindo com a equipe austríaca na Fórmula 1 até o fim de 2024.

O mexicano assinou com a Red Bull para 2021, substituindo Alex Albon e, apesar de sofrer para acompanhar o ritmo de Max Verstappen no ano passado, com cinco pódios contra 18 do holandês, ele fez o suficiente para garantir mais um ano.

Em 2022, Pérez justificou sua renovação, sendo o pontuador confiável que a Red Bull buscava. Após um abandono mecânico no Bahrein, ele não terminou abaixo da quarta posição nas provas seguintes, com quatro pódios e uma vitória em Mônaco.

Aparentemente, Pérez vazou a notícia da renovação durante o pódio, dizendo a Christian Horner que "havia assinado cedo demais", com a Red Bull confirmando a renovação apenas dois dias depois. Com isso, a Red Bull mantém sua dupla por mais dois anos, com Verstappen garantido até o fim de 2028.

"Para mim, foi uma semana incrível, vencer o GP de Mônaco é um sonho para qualquer piloto, e vir logo na sequência esse anúncio me deixa extremamente feliz. Tenho orgulho de fazer parte desta equipe e me sinto em casa. Estamos nos dando bem juntos e meu relacionamento dentro e fora das pistas com Max nos ajuda a seguir adiante".

No momento, Pérez é o terceiro no Mundial com 110 pontos após sete corridas, sendo que no ano passado todo ele fez 190. Horner elogiou o mexicano pela melhora de forma e reconheceu que ele cumpria todos os requisitos para a renovação.

"Ele vem provando que é um grande membro da equipe, mas seu nível de conforto vem crescendo, tornando-se uma força a ser reconhecida. Neste ano ele deu mais um passo e a diferença para Max caiu significativamente, evidenciado pela incrível pole em Jeddah e o belo triunfo em Mônaco".

"Para nós, manter seu ritmo, habilidade e experiência foi uma decisão das mais fáceis".

Pérez estreou na F1 em 2011 com a Sauber, acumulando 1006 pontos em sua carreira, com três vitórias: uma com a Racing Point no GP do Sakhir de 2020 e duas com a Red Bull, no Azerbaijão em 2021 e em Mônaco no último fim de semana,

VÍDEO: Confusão nos pits tirou vitória de Leclerc?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: