Após a vitória no GP de Portugal, Lewis Hamilton superou a marca de Michael Schumacher, tornando-se o maior vencedor da história da Fórmula 1, com 92 triunfos. A marca não passou despercebida pelo mundo do esporte, mas uma das homenagens ao piloto da Mercedes chamou a atenção até do próprio Hamilton: a do rei do futebol, Pelé.

Assim como no GP de Eifel, quando igualou a marca de vitórias do heptacampeão, Hamilton foi muito celebrado por nomes de dentro e fora do esporte. Ao longo do domingo (25), depois de vencer em Portimão, o britânico compartilhou em suas redes sociais algumas das homenagens feitas.

Entre as publicações, diversos nomes do esporte a motor, como Felipe Massa, Mark Webber, Jeff Gordon, Bubba Wallace e Fabio Quartararo, e de outras modalidades esportivas como os jogadores de futebol Gabigol e David Beckham, além de nomes do cinema e da música, como Kelly Rowland, Rita Ora e Ryan Reynolds.

Mas a de Pelé, o qual Hamilton já afirmou considerar um ídolo, se destacou das demais pela mensagem escrita pelo rei do futebol.

"A história nunca para de ser escrita", escreveu o brasileiro em seu perfil no Instagram. "Parabéns Lewis Hamilton, pela conquista deste recorde incrível. E muito obrigado pela mensagem em meu aniversário!".

A mensagem a qual Pelé se refere foi divulgada na última sexta-feira, durante as transmissões do SportTV dos treinos livres para o GP de Portugal, quando o ex-jogador de futebol completou 80 anos. Em um breve vídeo, acompanhado de outros grandes nomes do esporte como Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello, Valentino Rossi, e mais, Hamilton desejou parabéns a Pelé, afirmando que o brasileiro é um ídolo para ele e que espera ter a chance de conhecê-lo no futuro.

Ao republicar em seu perfil oficial no Instagram, Hamilton colocou o seguinte comentário junto da mensagem: "Uau. Muito obrigado!".

Após a corrida, Hamilton, emocionado, agradeceu à Mercedes pelo trabalho feito ao longo dos últimos sete anos, destacando a colaboração, a inspiração e a confiabilidade do carro.

“Em primeiro lugar, eu realmente devo isso a esses caras aqui e da fábrica, apenas por seu tremendo trabalho, eles estão continuamente inovando, ainda mais alto a cada. É um privilégio trabalhar com eles e estou muito grato por todos os momentos. A confiabilidade tem sido absolutamente incrível graças à Mercedes e à Petronas e todos os nossos parceiros. Ninguém desiste do sucesso. Todo mundo está trabalhando e isso é a coisa mais incrível de estar cercado porque te inspira, essa colaboração. Não há nada igual.”

Questionado sobre o que significava obter o recorde de 92ª vitória na carreira, Hamilton disse: “Vai levar algum tempo para que isso aconteça totalmente, mas você sabe que eu ainda estava me esforçando para cruzar a linha. Ainda estou muito no modo de corrida mentalmente. Mas sim, não consigo encontrar as palavras no momento. ”

