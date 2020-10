Os pilotos de Fórmula 1 receberam bem o plano de Spa-Francorchamps de introduzir caixas de brita no lugar de áreas de escape asfaltadas em várias curvas importantes. A sede do GP da Bélgica confirmou na semana passada que colocará brita nas curvas La Source, Raidillon, Blanchimont, Les Combes e Stavelot.

As alterações estão sendo feitas para garantir que o circuito obtenha uma licença FIM (Federação Internacional de Motociclismo) para corridas de moto e fazem parte de uma reformulação de mais de R$500 milhões que também inclui uma nova arquibancada no topo da Eau Rouge/Raidillon.

As áreas de escape asfaltadas têm sido um tópico regular de conversa nos briefings recentes dos pilotos de F1. No GP da Bélgica, Carlos Sainz, da McLaren, indicou que o circuito tinha ido longe demais nessa direção.

“Sinto que a única coisa que falta em Spa agora é a brita e a grama junto às saídas do meio-fio”, disse o espanhol. “Agora temos um pouco demais no que diz respeito à sensação de risco, e o pagamento de risco/recompensa não é bom o suficiente nesses circuitos modernos”.

Visitas a circuitos como Mugello e Nurburgring colocaram um foco ainda maior nas caixas de brita como preferência dos pilotos. Sainz deixou claro no último final de semana que apoia as mudanças planejadas em Spa.

“Bem-vindo de volta à brita e torço por mais britas no futuro, e grama e tudo mais”, disse ele quando questionado pelo Motorsport.com. Porque é exatamente o que eu acho que todos nós precisamos para tornar os circuitos bonitos e espetaculares novamente”.

“Espero que haja algo mais acontecendo em Spa e que não estejam perdendo milhões em brita! Mas seja bem-vinda de volta brita e vamos continuar torcendo por mais brita e mais grama”.

Lando Norris reforçou os sentimentos de seu companheiro de equipe. “Eu concordo com o Carlos, acho que é algo que foi trazido um pouco com essas pistas diferentes”, disse ele. “E cada vez que vamos a uma pista como Nurburgring, ou uma que seja um pouco mais tradicional, sempre dizemos que gostamos mais”.

George Russell enfatizou que os pilotos querem saber que um erro custará caro.

“É disso que se trata a corrida”, disse o homem da Williams quando questionado pelo Motorsport.com. “É ter aquela emoção, estar no limite, saber que se você cometer um erro, será punido. E, infelizmente, há muitos circuitos, obviamente por razões de segurança, que não fornecem esse elemento durante a pilotagem”.

“Assim, a brita foi retirada por certos motivos e trazida de volta para outros. E acho que do ponto de vista do piloto - não sei necessariamente todas as implicações de segurança - seria bom ver pistas de corrida mais puras novamente com esses escapes de brita".

O diretor de prova da FIA, Michael Masi, está feliz em ver as caixas de brita introduzidas se forem consideradas adequadas para a curva em questão.

“Já disse antes, curva a curva, circuito a circuito, e se funciona numa circunstância particular, com certeza,” disse ele quando questionado pelo Motorsport.com.

“Se não funcionar, então precisamos olhar para o quadro geral de como funciona, e a FIA, trabalhando junto com a FIM, a partir dessa perspectiva. Há uma série de entradas”.

“Continuaremos a olhar para isso em uma perspectiva de circuito a circuito, curva a curva, para tentar fazer o melhor julgamento”.

