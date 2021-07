F1: Sétimo colocado, Alonso diz que corrida sprint foi "maratona"

Fernando Alonso largou em 11º na corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, pulou para o quinto lugar logo na primeira volta e terminou na sétima colocação, posição que largará na prova principal, neste domingo (18), à frente de Sebastian Vettel, George Russell e Esteban Ocon no top 10.

O espanhol da Alpine conseguiu se manter à frente dos dois carros da McLaren, de Lando Norris e Daniel Ricciardo, nos momentos iniciais, mas não conseguiu resistir ao ataque dos pilotos da equipe britânica em um bólido mais veloz, principalmente nas retas.

"Estávamos um pouco fora da nossa real posição em quinto lugar", comentou Alonso. "Fomos muito lentos e não tínhamos como lutar com a McLaren. Nos concentrarmos mais em Sebastian [Vettel]. Começamos em 7º amanhã. Em uma qualificação normal, estaríamos em 11º, então acho que foi bom."

Para o piloto, o bom trabalho na volta inicial veio pela experiência de outros GPs: "Eles frearam bem cedo em muitas corridas. Em Baku, lembro-me de ultrapassar Carlos [Sainz] e [Pierre] Gasly por dentro e nas duas etapas na Áustria ultrapassamos alguns carros assim também."

"Sei que temos mais confiança na primeira curva do que alguns dos nossos rivais, tendemos a tirar vantagem disso, houve muita ação e conquistamos várias posições. Sofremos um pouco, também porque os pneus macios estavam mais desgastados, mas nos recuperamos neste 'Q4', como eu chamo, estou feliz com isso", reforçou.

Sobre a desvantagem nas retas, Alonso diz que deve ser estratégico: “Normalmente temos pouca energia, nesses circuitos longos sofremos muito. Quando há um carro rápido atrás, não podemos nos defender. Às vezes é quase mais eficaz deixá-los passar cedo do que disputar muito porque você entra em um ciclo de esgotamento da bateria."

"Uma primeira volta divertida, e depois foi bastante complicado. Para vocês, foi uma corrida de velocidade e para mim foi uma maratona, porque não terminei esta corrida com tanta defesa", acrescentou o espanhol.

