Após um treino movimentado e interrompido por bandeira vermelha no Q3, Max Verstappen garantiu a pole position do GP da Bélgica de Fórmula 1, acompanhado do surpreendente George Russell na primeira fila. O britânico chegou a cravar a ponta por alguns segundos, até ser superado pelo holandês nos momentos finais.

O resultado os fez disparar ainda mais no placar contra seus companheiros de equipe Sergio Pérez e Nicholas Latifi, respectivamente. O piloto da Williams segue invicto, enquanto o da Red Bull perdeu apenas uma no ano, em Ímola.

Lewis Hamilton ficou com a terceira colocação e aumentou sua vantagem sobre Valtteri Bottas na Mercedes, enquanto Daniel Ricciardo, no quarto posto, diminuiu a vantagem sobre Lando Norris, que abandonou o Q3 mais cedo devido ao seu forte acidente na Eau Rouge/Raidillon que causou a bandeira vermelha.

A única disputa empatada e a mais equilibrada até o momento é a da Alpine, Esteban Ocon ficou com a oitava posição no grid de largada em Spa e empatou com Fernando Alonso, após também ter superado o espanhol na Hungria.

Entre outros desempenhos de destaque, Sebastian Vettel abriu quatro "pontos" sobre Lance Stroll e Antonio Giovinazzi fez o mesmo sobre Kimi Raikkonen. Charles Leclerc, apesar de ter ficado de fora do Q3, superou Carlos Sainz e agora tem nove contra três do rival na Ferrari.

Confira o PLACAR F1:

Lewis Hamilton 9 3 Valtteri Bottas Max Verstappen 11 1 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 3 9 Lando Norris Sebastian Vettel 8 4 Lance Stroll Charles Leclerc 9 3 Carlos Sainz Fernando Alonso 6 6 Esteban Ocon Pierre Gasly 12 0 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 4 8 Antonio Giovinazzi George Russell 12 0 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 2 10 Mick Schumacher F1 AO VIVO: Verstappen é pole mas Russell BRILHA na CHUVA em Spa após BATIDA FORTE de Norris

