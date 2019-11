F1: Hamilton assume "culpa" por largar em quinto no GP dos EUA

Lewis Hamilton precisa apenas chegar em oitavo para garantir o hexacampeonato no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. Entretanto, o piloto britânico da Mercedes segue rigoroso com o próprio desempenho e se mostrou insatisfeito por largar em quinto na prova de Austin.

Hamilton não conseguiu extrair o melhor de seu equipamento no treino classificatório deste sábado e ainda viu o companheiro finlandês Valtteri Bottas cravar a pole, com direito a novo recorde do Circuito das Américas.

Questionado sobre seu desempenho na sessão qualificatória no Texas, o pentacampeão assumiu que poderia ter sido melhor na principal atividade do dia. “O carro tinha potencial para estar na primeira fila e eu simplesmente não fiz isso. É culpa minha e vou tentar corrigir”, disse.