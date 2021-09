A Fórmula 1 realizou neste sábado o treino de classificação para a 13ª etapa do Mundial 2021, em Zandvoort, na Holanda. A briga principal mais uma vez se resumiu entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, com o piloto da casa levando a melhor.

Mais do que os bons resultados no geral, ambos aumentaram a diferença sobre seus companheiros de equipe, com sonoros 12 a 1 para o holandês e 10 a 3 para o inglês.

Mas, a temporada ainda tem os seus pilotos invictos. Pierre Gasly, na AlphaTauri, e George Russell, na Williams, ainda não sabem o que é largar atrás de seus companheiros.

Confira como está o placar das disputas internas após o quali da Holanda

Lewis Hamilton 10 3 Valtteri Bottas Max Verstappen 12 1 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 4 9 Lando Norris Sebastian Vettel 8 5 Lance Stroll Charles Leclerc 10 3 Carlos Sainz Fernando Alonso 6 7 Esteban Ocon Pierre Gasly 13 0 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 4 8 Antonio Giovinazzi George Russell 13 0 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 2 11 Mick Schumacher

