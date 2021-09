Max Verstappen não sabia que seu DRS havia falhado na volta que lhe rendeu a pole position do GP da Holanda de Fórmula 1. Segundo o holandês, isso e uma "mudança dupla" lhe custaram 0s250 do tempo de volta.

O piloto da Red Bull conquistou sua 10ª pole na F1, sendo sete delas apenas nesta temporada, correndo em casa na pista de Zandvoort, terminando à frente de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Verstappen, que liderou o grid desde o Q2, entregou três voltas voadoras no final da classificação, sempre se mantendo na ponta. Mas em sua última volta, a mais rápida, com 01min08s885, terminando 0s038 à frente de Hamilton, chamou a atenção o fato dele ter cruzado a reta principal sem a ajuda do DRS.

Ele chegou a ativar a asa móvel no setor intermediário, entre as curvas 10 e 11, mas não abriu na chegada à reta principal, após o fim da curva 14, inclinada. Enquanto Verstappen inicialmente não estava ciente disso, ele citou um outro problema mais cedo na volta que já havia lhe custado um décimo.

Questionado pelo Motorsport.com se o DRS havia ficado fechado deliberadamente ou como resultado de um problema, ele respondeu: "Aconteceu isso? Não sabia. Na curva três, tive uma mudança dupla, estava bem ondulado".

"Então eu estava dois décimos acima e perdi um décimo e meio na chegada à curva sete. Você também usa mais energia porque está com uma marcha maior. Mas não sei, preciso checar. A diferença para Lewis deveria ter sido maior".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, waves to fans on his way to Parc Ferme after securing pole Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Verstappen disse que pressionou o botão para ativar o DRS, mas suspeita de um problema mecânico. Christian Horner, chefe da Red Bull, estima que o holandês tenha perdido 0s250 no total da volta.

"Vimos uma falta de velocidade de reta e parecia que o DRS não havia aberto. Então ali ele perdeu um décimo, um décimo e meio. Mas foi uma performance maravilhosa dele sob muita pressão. Fico muito feliz por isso".

Verstappen acrescentou que Zandvoort foi incrível de andar em suas voltas com pouco combustível na classificação, afirmando que os fãs tornam a pole "muito satisfatória".

"A pista está muito divertida, desde o TL1. Mas na classificação, com pouco combustível, foi incrível. Especialmente o segundo setor, muito bom de pilotar. Mesmo as curvas inclinadas. Tudo bem, aceleramos na última, mas a sensação é boa".

"Tem sido incrível. E pilotando em casa com os fãs, que ficavam loucos cada vez que eu cruzava a chegada. Então é muito satisfatório ter uma pole aqui".

F1 AO VIVO: Tudo sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP da HOLANDA, com o debate sobre o GRID em ZANDVOORT

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: