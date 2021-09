Enquanto Max Verstappen garantiu a pole position para o GP da Holanda de Fórmula 1, ele está em uma posição não muito confortável, tendo os dois carros da Mercedes logo atrás dele e seu companheiro, Sergio Pérez, no fundo. Por isso, a equipe alemã disse que está pronta para dividir as estratégias de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton em busca de parar o holandês.

Liberado do pitlane tarde demais, Sergio Pérez foi eliminado ainda no Q1 por não conseguir abrir uma última volta rápida.

Com as conversas ainda em andamento sobre qual seria a melhor estratégia para o domingo, com uma ou duas paradas, Toto Wolff deixou claro que a equipe está pronta para cobrir ambas as opções, o que deixaria Verstappen com uma escolha muito difícil em mãos.

Falando com a Sky Sports F1, Wolff disse: "Acho que se conseguirmos ter o mesmo ritmo na corrida, será sobre sobrevivência ou uma parada. Max terá que tomar uma decisão: ele fará uma parada ou duas?".

"Já nós podemos usar ambas as estratégias amanhã. Vimos que com dois carros, a situação pode ficar totalmente diferente e, certamente, parando um, fazendo undercut, colocando muita pressão, e deixando o outro na pista".

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que está ciente da vantagem em potencial que a Mercedes pode ter, mas que é bobagem focar em qualquer coisa que não seja bater o rival na luta pelo título, Hamilton.

"Temos que manter nossa cabeça no lugar e fazer a própria corrida. Em um mundo perfeito, já abriríamos na largada. Mas tenho na cabeça que isso não será algo simples. Temos dois caras que podem dividir suas estratégias. Mas o principal é que precisamos bater Lewis, então temos que escolher nossas lutas".

Apesar da Mercedes ter dois carros próximos da frente, Wolff tem ciência de que Verstappen não estará 100% sozinho nesta luta, já que Pierre Gasly, da AlphaTauri, sairá ao lado de Bottas, na quarta posição.

"Eles têm Gasly, então há uma sombra ali. Acho que precisamos ficar satisfeitos com o que temos. Lewis perdeu muito tempo de pista ontem e, no final, ele conseguiu fazer uma volta. Então segundo e terceiro são bons pontos de partida".

