Podcast #015 - Hexa de Hamilton e tretas de Verstappen na F1

Nesta edição do podcast Motorsport.com Brasil, Carlos Costa e Erick Gabriel recebem Daniel Betting e contam com participação especial de Felipe Motta para debater o hexacampeonato de Lewis Hamilton, conquistado no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1.

Nossos comentaristas também falam das tretas em que Max Verstappen tem se envolvido, além de destaques da MotoGP, que teve a etapa da Malásia, da NASCAR, com corrida no Texas, e da IndyCar, que agora tem Roger Penske como dono. Confira:

