O campeonato europeu de kart de 2000 foi quando a gente realmente viu que o Hamilton era fora da curva. Ele estava disputando na Fórmula A e eram quatro provas. Umas duas semanas antes da última etapa, na França, ele tinha quebrado o braço.

Só que ele estava disputando o título com o Nico Rosberg, mas não estavam querendo deixar o Hamilton correr por causa do braço quebrado. Ele assinou um termo se responsabilizando, correu a final do campeonato e acabou ganhando a corrida, mesmo com o braço quebrado.

Foi aí que eu vi que ele era diferente. É muito difícil, naquele estado, andar de kart, ainda mais em alto nível. Ele foi campeão e o Rosberg ficou em segundo. O terceiro foi Marco Ardigò, que viria a ser quatro vezes campeão do mundo alguns anos depois.

Lewis Hamilton e Nico Rosberg Photo by: Пресс-офис Нико Росберга

Era uma galera boa disputando com o Hamilton. Foi ali que eu comecei a prestar mais atenção nele. E virou o que virou. Além disso, nos anos 1990, foi algo pioneiro o fato de a Mercedes estar envolvida na carreira de um piloto desde o kart, além do próprio Ron Dennis, chefe da McLaren.

Naquela época, não havia montadoras tão envolvidas como a Mercedes esteve com o Hamilton e também o Rosberg. A Renault e a Toyota tinham seus programas, mas não havia um foco no kart, como era o caso da Mercedes.

Não é à toa que todos os pilotos ficavam 'babando', porque a Mercedes estava patrocinando uma equipe de kart. Todo mundo queria aquilo. E a moral da história é que o Hamilton sempre andou com 'naves', do começo ao fim da carreira. E ele fez por merecer, já que ganhou tudo. Tem que andar em nave mesmo.

Além dos seis títulos, o piloto britânico da Mercedes soma 83 triunfos na F1. A cada glória de Hamilton, o que parecia impossível ganha corpo: a superação do recorde do alemão Michael Schumacher, que subiu no alto do pódio 91 vezes para se tornar o maior vencedor da história da categoria máxima do automobilismo mundial. Veja quem 'destronou' quem ao longo dos anos: