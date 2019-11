A punição imposta a Daniil Kvyat pelo contato com Sergio Perez na última volta no GP dos Estados Unidos tirou o russo do décimo lugar na corrida, o jogou para 12º e transformou a vantagem de um ponto no campeonato de construtores da Toro Rosso na mesma diferença, mas agora a favor da Racing Point a duas corridas do fim do campeonato.

A diferença entre o sexto e o sétimo lugar na classificação dos construtores, em termos do prêmio distribuído às equipes, gira em torno de cerca de 5 milhões de dólares.

Kvyat foi punido depois de bater no carro de Perez enquanto disputavam a décima posição na última volta da prova de Austin.

"Ele mereceu", disse Otmar Szafnauer, chefe da Racing Point, ao Motorsport.com. "Acho que a justiça prevaleceu. Sem isso, Sergio [Perez] o teria impedido”.

“Se você olhar a imagem da câmera onboard, ele simplesmente fecha sob bandeira amarela. Portanto, sem poder fechar”.

O diretor de corridas da FIA, Michael Masi, disse que, como no incidente semelhante na última volta do GP do México, entre Kvyat e Nico Hulkenberg, a decisão de conceder uma penalidade foi direta para os comissários de bordo, que tiveram acesso a imagens extras de CCTV.

"Estava bem claro", disse. “Obviamente, na última volta, mandamos direto para eles. Dany apareceu, saltou por dentro, foi para a manobra de frenagem atrasada e o resultado foi o contato. Os comissários viram as imagens e tomaram a decisão”.

Szafnauer reconheceu que a batalha pelo sexto lugar com a Toro Rosso está esquentando, especialmente devido às implicações financeiras.

"Faltam duas corridas, então faremos tudo o que pudermos para tentar alcançá-los", disse. "Você quer terminar o mais em cima da tabela possível, independentemente do dinheiro. Mas o dinheiro realmente importa”.

"Temos uma luta em nossas mãos e precisamos maximizar nossos pontos nas próximas duas corridas. Tudo pode acontecer, mas trabalharemos duro".

Imagens do GP dos EUA, que consagrou hexa de Hamilton

