Podcast #016 - O que esperar do GP do Brasil de Fórmula 1?

Nesta edição do podcast Motorsport.com Brasil, Carlos Costa e Gustavo Faldon falam sobre a expectativa para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

Nossos comentaristas também falam do anúncio da Toyota na Stock Car, bem como uma possível vinda de Fernando Alonso para a categoria e também sobre a corrida final da temporada 2019 da MotoGP.

