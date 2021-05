Podcast #105 – O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Ausente na temporada do ano passado, o GP de Mônaco está de volta à Fórmula 1. Com o retorno, uma série de questionamentos sobre a qualidade das corridas, normalmente vencidas pelos poles e com poucas ultrapassagens.

Por isso, a equipe do Motorsport.com analisa a importância do evento e também traz histórias do Principado, com os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo, além da participação especial de Felipe Motta, apresentador dos canais ESPN/Fox Sports.

