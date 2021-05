Carlos Sainz disse que ainda está trabalhando para construir sua confiança com o sistema de largada da Ferrari.

Sainz tem sido um bom piloto ao longo de sua carreira na Fórmula 1 até o momento, mas perdeu posições para Daniel Ricciardo e Sergio Pérez na primeira volta em Barcelona, caindo do sexto para o oitavo lugar.

O espanhol não conseguiu ultrapassar os pilotos e ficou preso na luta do meio do pelotão, enquanto o companheiro de equipe, Charles Leclerc, se afastou após largar em quarto lugar.

Sainz perdeu posições na estreia no Bahrein antes de obter ganhos em Ímola e Portimão, o que lhe deu uma média de zero lugares conquistados na primeira volta das corridas realizadas até agora este ano.

O ex-piloto da McLaren explicou que estava ciente de suas dificuldades na largada e já estava discutindo sobre elas com a Ferrari em uma tentativa de ganhar confiança e construir um melhor entendimento após sua mudança para o time de Maranello.

"Eu estava fazendo uma pequena análise com meus engenheiros há 10 minutos, tentando entender o que eu poderia ter feito melhor", disse Sainz após o GP da Espanha.

“O que está claro é que ainda preciso ficar um pouco melhor e um pouco mais confiante com o sistema de largada e a forma como operamos para conseguir aquele lançamento perfeito e os primeiros 100 metros perfeitos."

"Embora hoje eu não ache que essa seja a principal limitação, a principal limitação disso é o posicionamento, entrar e sair do turbilhonamento e ser encaixado atrás de [Esteban] Ocon indo para a curva 1 e perdendo um pouco de posições para os carros ao redor do lado de fora."

“É uma combinação de fatores para obter aquele resultado perfeito como Charles conseguiu, você precisa antes de tudo colocar o fim de semana completamente no lugar, e se trata de uma boa classificação para fazer uma boa volta no Q3 para começar mais à frente."

"Isso é o que eu era particularmente bom na McLaren, organizar todo o fim de semana, e isso é o que eu preciso continuar melhorando conforme as corridas acontecem com esta equipe, para continuar apresentando o melhor nível possível."

Sainz está em oitavo lugar no campeonato de pilotos da F1 depois de quatro corridas neste ano, com metade do total de pontos de Leclerc, registrando o melhor quinto lugar em Portugal.

