Carregar reprodutor de áudio

Enquanto a Fórmula 1 embarca em uma nova era de regras em 2022, ainda restam alguns elementos de transição que ainda podem contar muito nas batalhas à frente. O principal deles é o sistema de pontos de penalização dos pilotos – sobre o qual o campeão Max Verstappen, em particular, terá que estar muito atento durante a temporada.

Nesta mesma época no ano passado, quatro britânicos estavam no topo da tabela por receberem mais punições ao longo do campeonato, já que em 2022 surgiu um novo padrão. Já em 2021, foram principalmente os pilotos da Red Bull que atraíram o descontentamento dos comissários. Yuki Tsunoda atualmente lidera a 'classificação', à frente de Verstappen e Sergio Pérez – todos os três dentro do 'guarda-chuva' da escuderia.

O 'bad boy' da F1 na temporada passada foi Tsunoda, que recebeu oito pontos em seu ano de estreia pela AlphaTauri graças a seis infrações. Sua contagem começou em sua segunda corrida, em Ímola, quando foi anotado um ponto por conta dos limites de pista.

No GP da Áustria, o japonês acumulou mais três infrações ao longo do fim de semana no Red Bull Ring. Ele bloqueou Valtteri Bottas na classificação e cruzou a linha de entrada dos boxes duas vezes durante a corrida.

Além disso, ainda foi penalizado no Brasil e na Arábia Saudita por uma colisão com um Aston Martin - primeiro Lance Stroll e depois Sebastian Vettel.

Com apenas um ponto a menos que Tsunoda, a dupla da Red Bull formada por Verstappen e Pérez inicia a temporada em segundo lugar na tabela de pontos de penalidade, com sete cada.

O que pode ser especialmente relevante para a próxima batalha pelo título é que o holandês recebeu suas penalidades bem tarde na temporada de 2021.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, do battle at the restart Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Até o GP da Itália, ele não tinha pontos em sua conta. Então, veio a colisão com Lewis Hamilton (Mercedes) na primeira chicane de Monza, pela qual ele foi considerado culpado. A próxima foi na classificação do Catar, quando foi julgado por ter ignorado as bandeiras amarelas.

Houve também três pontos para uma vantagem ganha fora da pista na Arábia Saudita, o que fez ele entregar a posição para Hamilton, e depois houve a colisão entre eles.

O momento dessas sanções coloca Verstappen em apuros para 2022, pois ele terá que ter cuidado para não somar muitos pontos, já que terá ao menos sete em sua licença até o dia seguinte ao GP da Itália de 2022, pois eles só expiram após 12 meses. Mais duas infrações que lhe valham três pontos cada e ele pode enfrentar uma suspensão de uma corrida, pois isso o colocaria acima do limite permitido.

Além disso, como suas punições no Catar e na Arábia Saudita foram bem no fim do último campeonato o calendário desta temporada termina mais cedo, já é certo que ele levará consigo ao menos cinco pontos por todo o ano. Ou seja, uma reedição de 2021 definitivamente lhe renderia um castigo.

Atrás dos três primeiros da Red Bull estão Vettel, Nikita Mazepin (Haas) e Nicholas Latifi (Williams), com seis pontos cada. No entanto, o tetracampeão não os carregará por muito mais tempo, pois coletou cinco deles logo na primeira corrida, no Bahrein.

Hamilton só recebeu dois pontos pela colisão com Verstappen em Silverstone, enquanto Mick Schumacher (Haas) passou a temporada sem nenhuma penalidade em seu ano de estreia na F1 e, assim, manteve uma ficha limpa como outros quatro pilotos: Charles Leclerc e Carlos Sainz (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren) e Robert Kubica, que substituiu Kimi Raikkonen por duas vezes na Alfa Romeo.

Confira a tabela completa dos pontos de penalidade aos pilotos em 2021

SERGIO MAURICIO: Rivalidade, BAND e Netflix fizeram F1 ACORDAR no coração e mente dos brasileiros

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?

Your browser does not support the audio element.