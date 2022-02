Carregar reprodutor de áudio

A temporada de 2022 da Fórmula 1 está chegando e as novidades agradam e desagradam muitos fãs, analistas e até mesmo pilotos e equipes. Os repórteres do Motorsport.com Erick Gabriel e Carlos Costa pontuam sobre o que pode rolar no campeonato que começa em março em pontos positivos e negativos na edição 161 do Podcast Motorsport.com.

