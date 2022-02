Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc e Carlos Sainz posaram com as novas camisas polo produzidas pela Puma para a temporada de 2022 da Ferrari na Fórmula 1. Uma larga faixa preta aparece no peito e as mangas também são escuras, se diferenciando de um passado onde o branco era muitas vezes a segunda cor escolhida.

A divulgação dos novos 'uniformes' antecedem o lançamento do F1-75, carro da escuderia para o próximo campeonato, que será apresentado no dia 17 de fevereiro.

Se com o retorno do Santander como patrocinador se poderia pensar em mais branco emparelhado com o clássico vermelho da Ferrari - como havia sido no passado com o banco espanhol e logotipos de outras empresas - por enquanto isso não aconteceu.

Leclerc e Sainz vestiram as novas camisas polo produzidas pela Puma e, como dito antes, há muito preto, começando por uma faixa larga no peito que destaca o vermelho dos ombros e da gola. Aqui, encontramos as marcas Shell e Velas à direita, e Santander e Ceva à esquerda, com a logo da escuderia colocada acima das duas últimas.

As mangas também são pretas, com a presença de Mahle, Pirelli, Ray Ban, AWS, Richard Mille, Estrella Galicia e SnapDragon em branco, além da habitual hashtag #essereferrari que também está estampada na gola.

Há de se comentar ainda que para Leclerc foi escolhida a aplicação de uma risca branca na cintura, em referência a cor da bandeira do Mônaco, enquanto para Sainz aparece uma amarela, para a da Espanha.

Agora, resta saber como serão os macacões dos dois pilotos de Maranello e, principalmente, a aparência do F1-75, que deve ser revelado com uma pintura provisória, substituída pela definitiva nos testes de pré-temporada.

