Voz da Fórmula 1 na Band desde a ida da categoria para a emissora paulista, Sergio Mauricio vive dias agitados no noticiário esportivo recentemente. Além da gafe sobre Flamengo e seus torcedores cometida na veiculação de bastidores da transmissão do quali para o GP da Espanha, no sábado (21), o narrador também se meteu em uma falsa polêmica no Twitter. A explicação é do próprio jornalista, que falou ao Motorsport.com com exclusividade, dando sua versão e mandando recado a fãs da F1.

"Começou uma onda nas redes sociais e não teve nada a ver com automobilismo. Eu não mandei recado nenhum... Aliás, porque eu não preciso mandar recado para ninguém. Não teve nada a ver com automobilismo: era uma citação de um cara que era botafoguense e de um outro, flamenguista... Eu sou botafoguense e aí começou o negócio do 'mimimi', eu fui repetindo o 'mimimi'...", explicou ele, que ocultou seu perfil na rede supracitada e também no Instagram.

"Foi brincadeira dum camarada... Fiz reclamação do goleiro do Botafogo e o cara: 'Pára de mimimi'. Aí eu botei 'mimimi' e outro também, aí a gente começou a retuitar 'mimimi' até que começaram algumas críticas em relação a isso, e inclusive apaguei as postagens porque não tinha nada a ver com o contexto da F1. Era 'zoeira' de futebol, nada a ver com a F1. Então, infelizmente as pessoas... Sabe aquela história do cara que pegou o bonde e não sabe onde? Exatamente o que aconteceu."

Repercussão nas mídias sociais

"Isso virou uma coisa desproporcional, porque, primeiro, eu amo os fãs da F1: eu tenho, por eles, um apreço, que, talvez, nenhum narrador tenha, porque eu vivo disso, então eu tenho que cultivar os meus fãs. Esse, digamos, 'mimimi' que aconteceu nas redes sociais foi completamente desproporcional, porque eu não fiz absolutamente nada. Não falei absolutamente nada para ninguém. Eu não preciso mandar recado", seguiu Mauricio.

"Acho que isso é uma oportunidade que eu tenho aqui, para dizer para os telespectadores e para os fãs da F1, que eu não tenho absolutamente nada contra ninguém. Aceito todas as críticas, cada um tem a sua opinião, cada um pode fazer sua crítica, mas, em relação a mim, não tem absolutamente nada, e o 'mimimi' foi por causa do Botafogo, não foi por causa de Hamilton, de Verstappen, de ninguém", reiterou Sergio, que conversou com a reportagem no Velocitta, na Stock Car.

A Band e a F1

"Eu quero, inclusive, aproveitar aqui a oportunidade e dizer que a TV Bandeirantes está muito satisfeita com a audiência que tem... Foram levantados pontos que a audiência estava caindo, a audiência continua a mesma coisa, inclusive melhor. Quer dizer: quem está fazendo isso está fomentando fake news, porque não é verdade isso. Não é verdade que a audiência da Band está caindo, pelo contrário", destacou o narrador durante a entrevista em Mogi Guaçu, interior paulista.

"Eu torço para duas coisas: para a Band e para o Botafogo. A minha torcida é absolutamente para que a gente tenha sempre uma transmissão maravilhosa, que tudo dê certo, que ninguém se machuque na pista, que a gente possa fazer uma transmissão muito legal... E quando eu estou fora do microfone, eu sou um apaixonado pelo Botafogo. Então, isso é o que eu posso dizer para você desse negócio do 'mimimi', de torcer para um, de torcer para outro...", ressaltou o jornalista.

"Eu torço para que o esporte seja levado ao melhor grau possível porque a gente vai ter, aí sim, um grande evento, uma grande F1", completou Mauricio, que voltará ao comando das transmissões da Band no GP de Mônaco, no próximo fim de semana. A cobertura você confere no Motorsport.com.

