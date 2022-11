Carregar reprodutor de áudio

O podcast Motorsport.com chega com a repercussão do final da temporada de 2022 da Fórmula 1, após a disputa do GP de Abu Dhabi, em Yas Marina. Com a confirmação de Charles Leclerc como vice-campeão, o que podemos atribuir ao fiasco de Sergio Pérez para tal objetivo? No MOMENTO STOCK CAR, a equipe do Motorsport.com dá os seus palpites para a final do campeonato que acontece em Interlagos, em dezembro.

Programa debate destaques da F1 após o GP de Abu Dhabi, que 'encerrou' 2022

