Último piloto brasileiro a disputar um GP de Fórmula 1, Pietro Fittipaldi participou da última atividade oficial da categoria em 2022, os testes de pós-temporada, realizados nesta terça-feira (22).

O piloto completou 99 voltas com o carro da Haas F1 Team no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, focando sempre no trabalho com os pneus Pirelli que serão usados na próxima temporada da F1.

"Foi um dia incrível de testes. Tivemos quase 100 voltas de testes com os novos pneus de 2023. Mais uma vez, me senti bastante à vontade no carro e assim virando rápido já desde o primeiro stint, o que nos permitiu dar o pontapé inicial no programa de testes e cumprir tudo o que o time programou para esta terça. Foi um dia muito positivo e agradeço a equipe pela oportunidade”, disse Fittipaldi logo após o encerramento das atividades do dia.

A participação do brasileiro no teste que fechou oficialmente as atividades da F1 em 2022 foi bastante elogiada por membros da equipe americana. Foi o caso de Ayao Komatsu, diretor de engenharia da Haas, que exaltou o feedback passado por Fittipaldi ao longo do dia.

“O Pietro completou 99 voltas e, como sempre, sua preparação foi ótima e seu feedback foi excelente. Foi um dia muito bom: estamos felizes pela maneira como o dia transcorreu”, comentou Komatsu. Esta foi a quarta vez no ano em que Pietro pôde conduzir o modelo VF-22 em 2022.

Anteriormente, o brasileiro havia participado dos testes de pré-temporada, no Bahrein. Depois, o piloto participou dos primeiros treinos livres para os GPs da Cidade do México e também de Abu Dhabi.

