Pirelli tem interesse em seguir fornecendo pneus para Fórmula 1

Nesta semana, a FIA lançou o edital para buscar o fornecedor de pneus da Fórmula 1 (e Fórmulas 2 e 3) para o período de 2025 a 2027 (com possível renovação para 2028). A Federação busca um único fornecedor, e a Pirelli, atual parceira da categoria, segue avaliando a proposta, mas afirmou que tem interesse em se inscrever.

A atual licitação vencida pela Pirelli chega ao fim após a temporada 2024 e, nesta quarta-feira (22), a empresa emitiu um breve comunicado afirmando que tem interesse em manter o fornecimento, mas que segue avaliando as diretrizes propostas pela Federação.

"A FIA publicou um edital para participação na próxima licitação de fornecimento de pneus para os principais campeonatos de monopostos - Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 - para o triênio 2025-2027 (com opção até 2028)".

"O documento descreve características técnicas substancialmente alinhadas com os pneus usados hoje e sua relevância para a transferência de tecnologias da pista para a estrada, com ênfase especial na sustentabilidade".

"O quadro descrito pela FIA está intimamente alinhado com a estratégia da Pirelli para o automobilismo e, portanto, é de grande interesse, visto que a empresa é a Global Tire Partner (Parceira Global de Pneus) do esporte há mais de uma década, desde 2011".

"Uma decisão definitiva sobre a participação do processo de seleção da Pirelli será naturalmente tomada após um exame detalhado do documento da FIA".

O release da Pirelli é claro, mas também sugere que podemos ver a fabricante italiana ainda como protagonista da F1, justamente pelos pontos que compõem o edital da FIA.

O concurso constitui a primeira fase do processo de licitação da FIA de um fornecedor exclusivo de pneus para os três campeonatos, buscando a manifestação de todas as marcas interessadas. A escolhida fornecerá os pneus de 18 polegadas a partir de 2025.

Os objetivos da licitação devem permanecer inalterados: as características dos novos pneus ainda mantém muitos pontos em comum com os modelos de 18 polegadas atualmente em uso na F1.

Estes foram atingidos através de várias consultas entre a FIA, a Liberty Media e as equipes. Alguns desses pontos dizem respeito à minimização do superaquecimento e uma degradação menor que a atual, embora a possibilidade de variar as estratégias nas corridas deve permanecer.

O edital fala ainda sobre sustentabilidade. Isso exigirá que os potenciais fornecedores únicos e pneus realizem uma análise do impacto ambiental dos pneus usados na F1.

