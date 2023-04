Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 vive um ‘boom’ de popularidade no mundo todo nos últimos anos, coincidindo com a chegada da Liberty Media e de medidas que ajudaram na expansão da maior categoria do automobilismo mundial.

Mas, ao mesmo tempo, um grande debate é gerado pela falta de consistência na aplicação das regras pela FIA, com os últimos casos acontecendo no GP da Austrália. O Podcast Motorsport.com analisa se as confusões do órgão podem ofuscar a boa fase do esporte.

