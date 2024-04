Podcast #277 – Leclerc não se ajuda ou é azarado?

A boa fase de Carlos Sainz na Fórmula 1 ofusca o momento de Charles Leclerc na equipe italiana o que pode atrapalhar os seus planos de se tornar o principal nome da escuderia quando ela receber o heptacampeão mundial Lewis Hamilton. Será que ele não está se ajudando nesta jornada ou apenas não teve sorte na sequência de acontecimentos em Maranello?

OUÇA AGORA MESMO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

SAINZ NA ASTON? Alonso ESNOBA Mercedes, Lewis SE IRRITA, Toto PROMETE ANÚNCIO! F1 pós-Japão, Porsche

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube