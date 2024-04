Quando as coisas desmoronam, os "abutres" aparecem, isso já aconteceu no passado e ainda acontece. As quatro primeiras corridas da temporada de 2024 da Fórmula 1 confirmaram uma Alpine em grande dificuldade, a equipe divide o último lugar na classificação dos construtores com a Sauber e a Williams, mas hoje parece ser a equipe menos competitiva na pista. Isso é agravado pelo conhecimento de que eles não são um time "cliente", mas um esquadrão oficial com um gigante automotivo por trás.

Em fevereiro de 2023, na apresentação do novo carro, a alta administração da equipe estabeleceu metas ambiciosas. Depois de terminar em quarto lugar no Campeonato de Construtores de 2022, a nova meta era subir ao pódio o máximo possível para se aproximar do top 3, na época composto por Red Bull, Ferrari e Mercedes.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Quatorze meses depois, o cenário é muito diferente. As saídas do CEO Laurent Rossi, do diretor da equipe Otmar Szafnauer e de duas figuras históricas da equipe, o diretor esportivo Alan Permane e o diretor técnico Pat Fry, não trouxeram nenhum passo à frente, mas sim uma descida imparável para a parte inferior da classificação.

A situação é muito complexa, e não é de surpreender que, nesse cenário, haja entidades interessadas em assumir a propriedade da equipe. É uma lei do mercado: comprar quando o valor da empresa está em seu ponto mais baixo.

A Renault readquiriu a propriedade das instalações de Enstone em 2015, passando a usar a marca Alpine a partir de 2021, uma escolha que visava restaurar a visibilidade da histórica marca esportiva do grupo francês. Por mais que a F1 represente hoje um bom investimento para todos os proprietários de equipes, a visão muda quando o dono do esquadrão é um fabricante de automóveis.

Não é agradável ver o próprio nome na última posição, atrás até mesmo de equipes privadas, a visibilidade nesse caso corre o risco de se tornar um bumerangue. Ela pode estar lá por um curto período, mas sem a perspectiva de uma rápida ascensão, ela se torna um constrangimento.

Alpine A524: a traseira com a unidade de potência Renault Foto de: Não creditada

Se a matriz em Paris decidir vender as instalações de Enstone, ela terá mais de um comprador em potencial na mesa de negociações. O problema mais espinhoso, no entanto, será o local de Viry-Châtillon, onde as unidades de potência são projetadas e fabricadas.

De acordo com informações coletadas no paddock em Suzuka, uma das condições para a venda da equipe seria a restrição de usar a unidade de potência por um determinado número de temporadas (rumores dizem que até o final de 2029), garantindo assim um futuro para o grupo de fabricantes de motores que já estão trabalhando no novo projeto que será lançado em 2026.

No entanto, a restrição poderia reduzir o número de compradores em potencial, já que alguns projetos envolvem o uso de suas próprias unidades de potência ou de outros fabricantes com os quais já existem laços.

