Quem será o companheiro de Max Verstappen na próxima temporada da Fórmula 1 ainda é uma incógnita, uma vez que Sergio Pérez ainda não teve seu contrato renovado pela equipe de Milton Keynes. E, ao ser questionado sobre isso, o atual tricampeão mundial mandou a real sobre o que ele imagina que irá acontecer.

Ao ser questionado pelo repórter da emissora holandesa Via Play sobre os rumores de quem assumirá o segundo assento, Verstappen foi muito incisivo na resposta: "Não me preocupo muito com isso. No fim do campeonato, de qualquer forma, ele deve terminar atrás de mim, então..."

Depois de abandonar o GP da Austrália por problemas no freio, o piloto da Red Bull voltou ao caminho das vitórias nesse fim de semana ao vencer o GP do Japão de Fórmula 1 - palco da sua estreia na categoria, em 2014, quando assumiu o carro da Toro Rosso e foi à pista para fazer o TL1 daquele ano.

Verstappen venceu com uma dobradinha da Red Bull e Carlos Sainz completando o pódio. A Fórmula 1 retorna às pistas no GP da China, daqui duas semanas. Esta será a primeira vez que a categoria vai ao país desde 2019 quando as etapas foram sucessivamente canceladas por conta da pandemia de COVID-19.

